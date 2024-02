Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro, Pixel 8 Pro im Vergleichstest: Die Luft wird dünner

Mit Galaxy S24 Ultra (Test), iPhone 15 Pro Max (Test) und Pixel 8 Pro (Test) haben wir drei aktuellen Topmodellen schon einen umfangreichen Einzeltest gewidmet. Doch wie schneiden die Geräte im direkten Vergleich ab?

Anzeige Anzeige

Sicher: iPhones mit Android-Smartphones zu vergleichen ist für manche wie ein Vergleich von Äpfeln und Birnen. Dennoch: Manch ein:e iPhone-User:in interessiert sich womöglich dafür, wie grün es auf der anderen Seite ist – und umgekehrt.

Samsung Galaxy S24 Ultra versus iPhone 15 Pro Max und Pixel 8 Pro: Titan oder Alu?

Titan-, Edelstahl oder Alurahmen? Bei Apple und Samsung ist es bei den Topmodellen klar Titan – hier scheint Samsung sich am Kontrahenten aus den USA orientiert zu haben. Denn das iPhone 15 Pro (Max) war schließlich schon im September 2023 enthüllt worden, während das Topmodell der Südkoreaner erst im Januar 2024 auf den Markt kam.

Anzeige Anzeige

Titan gilt als robuster und eine Spur leichter, was sich beim S24 Ultra jedoch nicht bemerkbar macht, da es mit 232 Gramm genauso viel wiegt wie der Vorgänger, das Galaxy S23 Ultra (Test). Apples Topmodell wiegt mit 220 Gramm derweil um die 20 Gramm weniger als das iPhone 15 Pro Max. Beide Geräte gehören zu der Gerätegattung „Klopper“ – vor allem mit Schutzcase.

Googles Pixel 8 Pro besitzt einen Alurahmen und bringt mit 213 Gramm das geringste Gewicht unter den drei Modellen auf die Waage, während es mit 6,7 Zoll die gleiche Displaydiagonale besitzt wie Apples Topmodell. Samsungs S24 Ultra hat einen etwas größeren Bildschirm von 6,8 Zoll und im Vergleich mit den anderen beiden das kantigste Design. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass es das einzige Gerät mit integriertem Stylus ist.

Anzeige Anzeige

Gut in der Hand liegen sie indes alle, wobei sich – rein subjektiv – das iPhone 15 Pro Max wegen seines gebürsteten Titanrahmens und der mattierten Glasrückseite am griffigsten anfühlt. Samsungs Modell ist zwar auch ringsherum matt, die recht spitzen Kanten machen es aber eine Spur klobiger. Googles Pixel 8 Pro ist im Vergleich am „rundlichsten“ und kommt leider noch mit einem glänzenden Rahmen daher, wodurch es im direkten Vergleich mit den beiden anderen weniger hochwertig anmutet. Kurioserweise besitzt das etwas günstigere Pixel 8 einen mattierten Rahmen.

Was das Design angeht, dürften alle ihre Fans und Hater haben, wobei alle Hersteller mittlerweile ihre Formsprachen gefunden haben, die sie Jahr für Jahr nur etwas verfeinern. Dank des breiten Kameraelements ist Googles Pixel 8 (Pro) übrigens das einzige Gerät im Vergleich, das beim Tippen auf dem Tisch auch ohne Schutzhülle nicht wackelt. Alle Modelle sind nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt.

Anzeige Anzeige

Displays: Hell, heller, Samsung

Bei den Displays liegt klar Samsungs Galaxy S24 Ultra weit vorn. Zwar sind alle endlich plan und unterstützen eine dynamische Bildwiederholrate von 120 Hertz, die flüssige Animationen unterstützt und bei Standbildern auf bis zu ein Hertz runtergehen kann, um Energie zu sparen. Doch Samsungs S24 Ultra glänzt mit einem neuen Glasschutz, der als Gorilla Glass Armor bezeichnet wird.

Das trägt dazu bei, dass Samsungs Modell besser gegen Kratzer geschützt ist, aber zugleich – und das ist noch wichtiger – werden Reflexionen massiv reduziert, sodass Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung besser betrachtet werden können. Hier ziehen die Modelle von Apple und Google den Kürzeren, wenngleich beide von hoher Qualität sind.

In Sachen Helligkeit liegt das Pixel 8 Pro mit einem Peak von bis zu 2.400 Nits fast auf dem Niveau von Samsungs Topmodell, das bis zu 2.600 Nits liefert, während Apples Edel-iPhone eine maximale Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits erreichen kann.

Anzeige Anzeige

Zum Entriegeln verfügt Apples iPhone über ein zuverlässig funktionierendes 3D-Face-ID-Array, das in der Dynamic Island untergebracht ist. Samsungs Hauptentsperr­feature ist der Fingerabdruck­sensor unter dem Display, der ausgezeichnet funktioniert und das Gerät blitzschnell entriegelt.

Auch das Pixel 8 Pro besitzt einen solchen Sensor, jedoch kommt bei Google anstelle eines Ultraschall­sensors ein optischer zum Einsatz. Dieser funktioniert zwar auch schnell, aber nicht so flugs wie der im S24 Ultra. Vorteil der Samsung-Variante: Der Scanner funktioniert auch mit nassen Fingern.

Googles Topmodell lässt sich indes dank KI sicher per 2D-Gesichts­erkennung über die Frontkamera entriegeln, das ist beim S24 Ultra zwar auch möglich. Jedoch unterstützt das Pixel 8 auch das Authentifizieren von Banking-Apps per Gesicht, während die Gesichtserkennung beim Galaxy S24 nur zum Öffnen des Smartphones genutzt werden kann, aber nicht unbedingt genutzt werden sollte, da die Funktion unsicherer als der Fingerabdruck ist. Alle drei Geräte besitzen in dieser Disziplin Vor- und Nachteile, wobei das Google-Modell die größte Freiheit unter Beibehaltung der Sicherheit bietet.

Anzeige Anzeige

Leistung und Laufzeit

Hinsichtlich der Leistung hat im Android-Bereich klar das Galaxy S24 Ultra mit seinem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy die Nase vorn. In synthetischen Benchmarks hat Googles Pixel 8 Pro eindeutig das Nachsehen, wobei sich die Leistungs­unterschiede in der Alltagsnutzung nicht spüren lassen. Wie schon im Test des Galaxy S24 Ultra festgehalten wurde, macht das Samsung-Modell auch im Vergleich mit dem A15 Pro des iPhone 15 Pro Max eine gute Figur. Jedoch zieht es im CPU-Benchmark dennoch mit kleiner Differenz den Kürzeren.

Besser sieht es bei der GPU aus: Die neue Grafikeinheit des S24 Ultra liefert fast die doppelte Rechenleistung des Galaxy S23 Ultra, was durchaus beeindruckend ist. Selbst das iPhone 15 Pro Max überholt das S24 Ultra in dieser Disziplin. Hier kann das Pixel 8 nicht mithalten. Google sagt indes stets selbst, nicht am „Prozessorwettrüsten“ teilnehmen zu wollen, stattdessen liege der Fokus auf KI und der Nutzer:innen­erfahrung – und die ist sehr gut.

In puncto Laden und Laufzeit geben sich die drei Geräte keine große Blöße. Mit allen Modellen kommt man locker durch den Tag und bisweilen darüber hinaus. Das Galaxy S24 Ultra mit seinem 5.000-Milliampere­stunden-Akku hat im Vergleich (auch mit dem Galaxy S23 Ultra) die meiste Puste, was unter anderem durch ein verbessertes Energie­management erreicht werden konnte.

Anzeige Anzeige

Auch was das Laden angeht, hat Samsung die Nase vorn: Denn kabelgebunden unterstützt es mit dem richtigen Netzteil immerhin bis zu 45 Watt, während die Konkurrenz mit nicht mehr als 27 (iPhone) respektive 30 Watt (Pixel) geladen werden kann. Kabelloses Laden unterstützen alle, wobei Samsung und Apple bis zu 15 Watt schaffen, während das Pixel 8 Pro mit Googles Pixel-Stand 2 sogar 23 Watt unterstützt.

Kameras: S24 Ultra ist der Superzoomer, iPhone der Videoking, Pixel 8 Pro liefert erstklassige Farben

Ein kaufentscheidender Faktor bei Smartphones ist die Kameraqualität. Diese ist bei allen, wie eigentlich nicht anders zu erwarten, ausgezeichnet. Alle haben ihre eigenen Stärken.

Samsungs Galaxy S24 Ultra besitzt auf der Rückseite einen 200-Megapixel-Weitwinkelsensor, eine Zwölf-Megapixel-Ultraweitwinkel- sowie zwei Telefoto-Kameras mit zehn Megapixeln und dreifachem optischen Zoom sowie einen 50-Megapixel-Sensor mit fünffachem Zoom.

Anzeige Anzeige

Apples iPhone hat einen 48-Megapixel-Hauptsensor, der von einer Zwölf-Megapixel-Ultraweitwinkel- und einem einer Zwölf-Megapixel-Telefoto-Kamera mit optischem Fünffachzoom ergänzt wird. Auch das Pixel 8 Pro besitzt drei Kamerasensoren, die sich aus einer 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, einer Ultraweitwinkel- und einer Telezoomkamera mit jeweils 48 Megapixeln zusammensetzen.

Dass Samsung im Unterschied zum Vorgänger auf eine fünffache optische Vergrößerung anstelle einer zehnfachen beim zweiten Telezoom setzt, erklärt das Unternehmen damit, dass es die beliebtere Zoomstufe sei – die zehnfache Stufe gibt es zwar auch, aber nur über eine digitale Vergrößerung. Letztlich zieht Samsung so mit Apple und Google bei der Vergrößerung gleich.

24 Bilder ansehen Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro und Pixel 8 Pro im Vergleich – Testfotos Quelle:

Anzeige Anzeige

Was die Bildqualität der Telekameras angeht, kann das S24 Ultra überzeugen. Nicht nur die Dreifach-, auch die Fünffach­vergrößerung (und darüber hinaus) liefert ausgezeichnete Resultate, die dank des 50-Megapixel-Sensors etwas schärfer sind als beim iPhone 15 Pro Max und beim Pixel 8 Pro. Die Unterschiede sind oftmals marginal, wobei es immer auch vom Objekt und von den Lichtverhältnissen abhängt. Bei der Ultraweitwinkel­kamera liegen alle in etwas gleichauf.

Hinsichtlich der Hauptkameras liefern alle auch sehr gute Fotos in verschiedensten Szenarien ab. Das Pixel 8 Pro besitzt jedoch die bessere HDR-Automatik und liefert damit die lebhaftesten und dennoch farblich realistischeren Fotos. Auch das iPhone 15 Pro Max liefert eine Nuance besser ab, wobei die Unterschiede immer kleiner werden. Letztlich hängt es stark vom subjektiven Geschmack ab. Was beim S24 Ultra bisweilen auffällt: Die Kamera tendiert je nach Szene zur Überbelichtung oder einer teilweise zu starken Aufhellung des Motivs, anstatt nur Teile aufzuhellen.

Selbst bei Videos werden alle Geräte immer besser, wobei Apples iPhone dennoch die Krone aufhat. Vor allem Kreative können die Fähigkeiten der Kameras mit Log und ProRes massiv aufbohren.

Samsung und Google mit mehr KI-Funktionen

Die Kameraqualität ist nur eine Seite der Medaille: Samsung und Google haben in ihre Geräte eine große Ladung KI gepackt, die nicht nur die Kamera­funktionen betrifft. Sowohl beim Pixel 8 Pro als auch beim Galaxy S24 Ultra könnt ihr etwa Objekte aus Fotos entfernen, sie an eine andere Position verschieben und mehr.

Eine Diktierfunktion mit Transkription und In-Text-Suche besitzen auch nur die beiden Android-Geräte, wobei die Spracherkennung beim Pixel 8 Pro etwas besser zu funktionieren scheint. Zudem teilen sich die beiden Googles neue Suche Circle to Search, mit der ihr im „Fingerdrehen“ Inhalte finden könnt.

Samsungs S24 Ultra kann derweil noch allerhand mehr: Das Gerät kann Texte in der Notizen-App und im Samsung-Browser zusammenfassen, Schreibvorschläge für verschiedene Zielgruppen machen und Telefonate im Echtzeitübersetzung durchführen. Letztere Funktion überzeugte im Test jedoch noch nicht vollkommen.

Was KI-Fähigkeiten und Potenzial angeht, haben also Googles Pixel 8 Pro und Samsungs S24 Ultra im Vergleich zum iPhone klar die Nase vorn. Dabei haben beide Unternehmen die Funktionen nicht aufdringlich integriert, sondern smart und dezent. Sie liegen stets einen Tap entfernt, man muss sie aber nicht nutzen.

Bis ins nächste Jahrzehnt: Samsung und Google mit der längsten garantierten Lebenszeit

Gewinner in Sachen garantierter Lebenszeit im Vergleich sind klar Googles Pixel 8 Pro und das Galaxy S24 Ultra. Denn beide versprechen Software­aktualisierungen wie große Android-Updates und Sicherheitspatches für ganze sieben Jahre. An diesen Zeitraum kommt kein anderes Unternehmen heran, auch Apple nicht.

Apple gewährt in der Regel bis zu sechs Jahre iOS-Updates und entsprechend aktuelle Versionen. Jedoch garantiert der Konzern dies nicht, sondern liefert die Updates aus, bis irgendwann mal Schluss ist. Vorteil bei Apple ist indes: Wenn hochsensible Sicherheitslücken entdeckt werden, flickt der Hersteller sie per außerordentlichem Update auch mal bei älteren Geräten.

Geschmackssache ist letztlich die Nutzeroberfläche, die sich bei allen dreien sichtbar unterscheiden. Bei Apples iPhones finden wir stets das aktuelle und vertraute iOS-Design, das in den vergangenen Jahren immer stärker anpassbar gemacht worden ist.

Beim Pixel setzt Google auf seine eigene Nutzeroberfläche, die nah an der puren Android-Version ist, die per AOSP verteilt wird. Allerdings bietet der Hersteller hier und dort noch eine Prise mehr Anpassbarkeit und pixelexklusive Funktionen.

Samsungs One UI ist auch seit Jahren bekannt und vollgestopft mit einer Fülle an Funktionen, die Nutzer:innen schon beinahe erschlägt. Hier und dort wäre weniger mehr. Dennoch gehört Samsungs One UI zu den optisch ansprechenderen Android-Aufsätzen.

Fazit: Es gibt nicht das beste Top-Smartphone

Die drei hier verglichenen Top-Smartphones habe alle ihre eigenen Stärken und Schwächen, die je nach Ansprüchen in die individuelle Gewichtung eingehen. Letztlich ist Samsungs Galaxy 24 Ultra das Gerät mit der größten Funktionsvielfalt wie dem S Pen, KI-Funktionen und der flexiblen und sehr guten Kamera. Ebenso überzeugt das Samsung-Gerät in Sachen Leistung, Laufzeit und mit dem fantastischen Display mit seiner Antireflexions­beschichtung, das es in dieser Form in keinem anderen Gerät gibt.

Auch Apples iPhone 15 Pro Max besitzt eine ausgezeichnete Kamera mit solidem Zoom, wobei es in puncto Variabilität nicht ganz mithalten kann. Dafür ist es immer noch der King, wenn es um Videoaufnahmen geht. In Sachen Leistung, Laufzeit und Display gibt es aber im Grunde auch wenig zu beanstanden. Länger dauert derweil das Laden, das aber nicht viel langsamer als beim Pixel ist.

Pluspunkt am iPhone ist selbstredend die ausgezeichnete Integration in Apples Ökosystem. Wenn ihr schon einen Mac, Airpods oder ein iPad besitzt, ist die Kommunikation wie der Datenaustausch oder die Kopplung von Apples Ohrstöpseln zwischen Geräten unschlagbar.

Googles Pixel 8 Pro glänzt nicht unbedingt mit der höchsten Leistung oder einem Titangehäuse, sondern mit der konsistentesten Kameraleistung, smarteren Funktionen und zeitnahen großen und kleinen Updates, die das Gerät in unregelmäßigen Abständen immer wieder mit neuen Funktionen versieht.

Im Vergleich mit Galaxy S24 Ultra und iPhone 15 Pro Max ist das Pixel 8 Pro zudem einige Hundert Euro günstiger. Entsprechend ist das Google-Gerät eine „vernünftige Option“, während Samsungs Galaxy S24 Ultra das Gerät ist, an dem nichts fehlt. Für jene, die im Apple-Universum zuhause sind, ist das iPhone 15 Pro Max letztlich das Beste, was derzeit zu bekommen ist. Samsungs und Apples Geräte beginnen preislich jeweils bei 1.450 Euro, das Pixel 8 Pro bei 1.100 Euro.

Modell Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Google Pixel 8 Pro Display 6,8 Zoll , 3.120 1.440 Pixel, 1 - 120 Hertz Infinity-O-Display, WQHD+, 2.600 nits, 505 ppi Gorilla Glass Armor, HDR10+ 6,7 Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.796 x 1.290, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien), Dynamic Island,

Always-On Display 6,7 Zoll LTPO-OLED mit 1 bis 120 Hertz (dynamisch); 1.344 x 2.992 Pixel; 489; 20:9-Seitenverhältnis; Always-On-Display; HDR; Corning Gorilla Glas Victus 2, bis 1.600 nits (HDR); 2.400 Peak Betriebssystem Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk) iOS 17 Android 14

Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 4nm Octa-Core A17 Pro Chip, 3nm Google G3 Tensor, 4nm Arbeitspeicher 12 GB RAM 8 GB 12 GB LPDDR5 RAM Interner Speicher 256 GB bis 1 TB (1 TB nur bei Samsung) 256, 512 GB, 1 TB 128/256 GB (nicht erweiterbar) UFS 3.1) Akkukapazität 5.000 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 4.422 mAh

5.050 mAh Hauptkamera Quad-Kamera: Weitwinkel: 200 MP, f/1,7, Quad-Pixel, 23mm, OIS, 85°, 1.4 μm;

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, Dual-Pixel, FOV 120°;

Duo-Teleobjektiv: 50 MP, f3;4, bis zu 5x optischer Zoom;

10 MP, f2,4, 3 x optisch Triple-Kamera: 48 MP Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­-Shift der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP); 12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel

12 MP 2x Tele (ermöglicht durch Quad‑Pixel Sensor): 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel

12 MP 5x Tele: 120 mm, ƒ/2.8 Blende, optische Bild­stabilisierung mit 3D Sensor­verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design

5x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 10x optischer Zoombereich

Bis zu 25x digitaler Zoom Triple-Kamera:

– 50 MP Octa-PD-Weitwinkelkamera

1,2 μm Pixelbreite

f/1.68 Blende

82-Grad-Sichtfeld

1/1,31″ Bildsensorgröße;

– 48 MP Quad-PD-Ultrawide-Kamera mit Autofokus

0,8 μm Pixelbreite

f/1.95 Blende

125,5-Grad-Sichtfeld

Objektiv-Korrektur;

– 48 MP Quad PD telephoto camera

0.7 μm pixel width

f/2.8 aperture

21.8-degree field of view

5x optical zoom

Super Res Zoom up to 30x Frontkamera 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 10,5 MP; 1,22 μm Pixelgröße; Blende: ƒ/2.2 Fixfokus; 94°-Ultraweitwinkel-Erfassungswinkel Konnektivität Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 7, UWB

5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, U2 UWB, USB C (USB 3 (bis zu 10 Gbit/s)) Wi-Fi 7, Dual-Sim per eSIM, 5G, Bluetooth 5.3, Ultrabreitband-Chip, NFC, GPS Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung, Face-ID

Titan M2, UWB, Laden mit 30 Watt, Wireless-Charging mit bis zu 23 Watt mit Google Pixel Stand 2 (12 Watt mit Standard-Qi-Wireless);

IP68, Temperatursensor, Fingerabdrucksensor Abmessungen 162,3 x 79,0 x 8,6 mm 159,9 x 76,7 x 8,25 162,6 x 76,5 x 8,9 mm Gewicht 232 g 221 g 213 g Farben Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet,

Titanium Yellow, Jade Green*, Sandstone Orange*,

Sapphire Blue* (*exklusiv im Samsung-Store) Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau, Titan Natur Obsidian, Porcelain, Bay Preis (UVP) ab 1.450 Euro ab 1.449 Euro ab 1.099 Euro