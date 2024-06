Galaxy Unpacked: Was Samsung auf seinem Juli-Event ankündigen könnte

Das Sommerevent des Herstellers findet immer früher statt: War es 2022 noch im August und 2023 Ende Juli, ist es in diesem Jahr bereits am 10. Juli. Das könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass der Hersteller diesmal Paris als Austragungsort gewählt hat – ganz smart als einer der Hauptsponsoren der Olympischen Spiele, die am 26. Juli in der französischen Metropole stattfinden.

Samsung: Galaxy-Unpacked-Event am 10. Juli

Das Programm für Samsungs Unpacked-Sommerevent dürfte weitgehend feststehen: Schon die Animation, die der Einladung beiliegt, deutet auf Foldables hin. Auch räumt der Einladungstext alle Zweifel aus: „Machen Sie sich bereit, die Leistungsfähigkeit von Galaxy AI zu entdecken, die jetzt in die neueste Galaxy-Z-Serie und das gesamte Galaxy-Ökosystem integriert ist“, heißt es dort.

Für diejenigen, die mit Samsungs Modellportfolio nicht vertraut sind: Die Galaxy-Z-Serie besteht aus den faltbaren Galaxy Z Fold und Z Flip.

Wenig überraschend geht es offenbar auch um Samsungs KI-Paket Galaxy AI, das möglicherweise nicht nur in die neue Foldable-Generation integriert wird, sondern auch neue Funktionen erhalten soll. Unter anderem könnte Samsung seinem KI-Assistenten Bixby neues Leben einhauchen. Das deutete der Hersteller zumindest Anfang des Jahres an.

Samsungs Unpacked-Event: Mehr als nur neue Foldables

Für Samsungs Sommerfest sind die neuen Foldables in Form des Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 gesetzt, einige munkeln, dass der Hersteller eine weitere Ultra-Variante des Z Fold ankündigen wird, die unter anderem mit der Kamera des Galaxy S24 Ultra (Test) ausgestattet sein könnte. Allgemein soll die Form der Foldbables etwas eckiger ausfallen.

Auch eine neue Generation der Galaxy Watches ist zu erwarten. Das Topmodell wird Gerüchten zufolge die Galaxy Watch 7 Ultra sein, die ein neues Gehäuse bekommen und um die 700 Euro kosten soll.

Kommt Samsungs Galaxy Ring?

Auch wenn die Foldables und Smartwatches sicherlich nicht uninteressant sein werden, dürften viele besonders auf Samsungs Einstieg in die Produktkategorie der Smartringe gespannt sein. Kein Wunder: Seit Monaten baut der Hersteller die Spannung für seinen Galaxy Ring auf.

Seinen ersten Smartring hatte der Hersteller zunächst auf dem Galaxy S24 Event im Januar 2024 angeteasert und auf dem MWC 2024 in Barcelona hinter Plexiglas ausgestellt. Auch über den Ring sind bereits allerhand Details bekannt. Im Grunde fehlen nur noch konkrete Details zu den Sensorfunktionen und zum Preis.

Samsungs Galaxy-Unpacked-Event wird am Mittwoch, dem 10. Juli, ab 15 Uhr auf Samsung.com und auf Youtube übertragen.