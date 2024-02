Eines der KI-Highlights des S24 Ultra (und Pixel 8 Pro): Circle to Search. (Foto: t3n)

Mit dem Galaxy S24, S24 Plus und Galaxy S24 Ultra (unser Test) hat Samsung Mitte Januar 2024 seine ersten Smartphones mit KI-Funktionen vorgestellt. Im Zuge dessen hatte der Hersteller versprochen, einige der neuen Funktionen per Update auf One UI 6.1 auch für ältere Modelle bereitzustellen. Samsung hat nun verraten, welche Galaxy-AI-Features auf das Galaxy S23 und weitere kommen werden.

Galaxy AI: Diese KI-Funktionen kommen auf ältere Samsung-Smartphones

Laut Samsung sollen mit dem Update auf One UI 6.1 zwar nicht alle Galaxy-AI-Funktionen des Galaxy S24 auf ältere Modelle heruntergereicht werden, allerdings sind es einige. Unter anderem gehört auch die Funktion „Circle to Search“ dazu, die mit Google entwickelt wurde und sich im Alltag schon als durchaus nützlich erwiesen hat.

Zu den weiteren Galaxy-AI-Features, die auf Geräte wie die Galaxy-S23-Serie, das Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip und Fold 5 sowie das Galaxy Tab S9 kommen werden, zählen Samsung zufolge auch die Echtzeit-Übersetzung sowie der Notizen- und der Fotoassistent. Ferner soll auch „Chat Assist“, das 13 Sprachen unterstützt und die Tonalität von Nachrichten auf Knopfdruck ändern kann, mit One UI 6.1 auf ältere Geräte kommen. Der Chat-Assistent lässt sich unabhängig vom Messenger verwenden, da er Teil von Samsungs Tastatur-App ist.

Googles „Circle to Search“ auch für ältere Galaxy-Modelle

Mit „Circle to Search“ – diese Funktion ist auch schon auf Googles Pixel 8 und 8 Pro (Test) verfügbar – lassen sich Inhalte auf dem Bildschirm mit dem Finger oder Stylus einkreisen, um eine Google-Suche für das ausgewählte Objekt zu starten. Mit den Echtzeit-Übersetzungen könnt ihr Telefonate mit Menschen führen, deren Sprache ihr nicht beherrscht – die KI übersetzt für euch.

Der Notizenassistent unterstützt euch etwa bei der Erstellung von KI-Zusammenfassungen und bietet automatische Formatierungsoptionen.

Über die KI-Funktion „Browse Assist“ könnt ihr euch im Samsung-Browser Zusammenfassungen von Websites anfertigen lassen. „Transcript Assist“ kann für euch Besprechungsaufzeichnungen transkribieren sowie Zusammenfassungen und Übersetzungen erstellen. Für Fotofans integriert Samsung neue KI-Fotoassistenz-Funktionen in die Galerie-App, die unter anderem generative Bearbeitungsfunktionen ermöglichen.

Laut Samsung lassen sich mittels der KI-Bildbearbeitung Größe, Position oder Ausrichtung von Objekten in Fotos mit minimalem Aufwand verändern. Zudem sei es mit Bearbeitungsvorschlägen möglich, Fotos „schneller und einfacher als je zuvor“ zu optimieren. Auch die Instant-Slow-Mo-Funktion kommt auf ältere Geräte – nur das Galaxy S23 FE bleibt außen vor.

Ab Ende März will Samsung zunächst damit beginnen, One UI 6.1 auf älteren Geräten auszurollen. Den Anfang macht dabei die Galaxy-S23-Serie.

Samsung will 100 Millionen Galaxy-Geräte mit KI ausrüsten

Samsung scheint die neuen KI-Funktionen im Laufe des Jahres auf weitere Galaxy-Geräte bringen zu wollen. Das zumindest deutet TM Roh an, denn der President und Head of Mobile Experience Business bei Samsung Electronics erklärt, dass das erst der Anfang von Galaxy AI sei. „Denn wir planen, das Erlebnis bis 2024 für über 100 Millionen Galaxy-Nutzer zugänglich zu machen und weiterhin innovative Wege zu finden, um die unbegrenzten Möglichkeiten der mobilen KI zu nutzen.“

Plan sei es ferner, mit Galaxy AI „nicht nur eine neue Ära der mobilen KI einleiten zu wollen, sondern auch den Nutzern den Zugang zu KI zu erleichtern“. Bei dieser Strategie geht es aber offenbar nicht nur darum, in gewisser Weise der Konkurrenz in Form von Apple und anderen Mitbewerbern in der Android-Welt voraus zu sein. Auch einen finanziellen Hintergrund könnte der KI-Plan haben.

Denn Samsung deutet schon jetzt an, dass die Galaxy-AI-Funktionen zunächst nur bis Ende 2025 „auf unterstützten Samsung Galaxy-Geräten kostenlos zur Verfügung gestellt“ werden. Wie es danach weitergeht, bleibt offen, jedoch deutet sich bei der Nutzung von KI-Funktionen schon jetzt eingewisser Trend an: Denn auch Google hatte erst kürzlich angekündigt, einige Gemini-Funktionen als Teil von Google One kostenpflichtig anzubieten.

