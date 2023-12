Samsung Galaxy S23 FE: Warum das S23 vielleicht doch die bessere Wahl ist

Samsung Galaxy S23 FE startet in Deutschland. (Bild: Samsung)

Im Oktober hatte Samsung eine ganze Palette neuer Produkte vorgestellt und seine bislang sporadisch erscheinende FE-Serie auf breitere Füße gestellt. Neben dem Galaxy S23 FE umfasst sie nun auch Ohrstöpsel und Tablets. Während das Tablet und die In-Ears schon seit einer Weile erhältlich sind, hatte Samsung sich für den Deutschlandstart mit dem Smartphone Zeit gelassen.

Kurz vor Weihnachten und womöglich nur einen Monat vor Enthüllung der Galaxy-S24-Serie ist es jetzt auch hierzulande erhältlich. Jedoch ist das Galaxy S23 ein besseres Paket und im Handel sogar günstiger.

Samsung Galaxy S23 FE: Das steckt drin

Das Galaxy S23 FE positioniert sich in Sachen Ausstattung ein wenig unterhalb der im Februar 2023 eingeführten Galaxy-S23-Serie. Es verfügt über einen 6,4-Zoll-OLED-Bildschirm mit 120 Hertz und einer Auflösung von 1.080 mal 2.340 Pixeln.

Unter der Haube verbaut Samsung den hauseigenen Exynos-2200-Prozessor, der schon beim Galaxy S22 (Test) zum Einsatz kam. Es ist also nicht der neueste, während im Galaxy S23 Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 sitzt, der in den meisten Top-Smartphones dieses Jahres verbaut ist. Ferner besitzt das Smartphone acht Gigabyte RAM und 128 respektive 256 Gigabyte Flash-Speicher.

Die 4.500 Milliamperestunden große Batterie lässt sich mit 25 Watt aufladen; kabelloses Laden wird auch unterstützt. Bei den rückseitigen Kameras verbaut Samsung eine 50-Megapixel-Hauptkamera, die von einer Acht-Megapixel-Tele- und einer Zwölf-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ergänzt wird. Ab Werk ist Android 13 installiert, das Update auf Android 14 ist bereits unterwegs. Samsung verspricht vier Jahre OS- und fünf Jahre Sicherheitsupdates, sodass das S23 FE bis 2028 sicher ist.

Preislich verlangt Samsung für das neue Modell ab 699 Euro* beziehungsweise für die 256-Gigabyte-Variante 759 Euro. Marktstart ist der 15. Dezember, bestellen lässt sich das Gerät dennoch schon.

Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Plus und Ultra: Spezifikationen im Vergleich

Modell Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra Display 6,4 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, Dynamic 120 Hertz, Gorilla Glass 5, HDR, 403 ppi 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi

6,8 Zoll (1.440 x 3.080 Pixel), 1 - 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+, 2.150 nits, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ Prozessor Samsung Exynos 2200, 4 nm, 64-Bit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Betriebssystem Android 14 mit Samsung One UI 6

Android 14 mit Samsung One UI 6

Android 14 mit Samsung One UI 6

Android 14 mit Samsung One UI 6

Arbeitspeicher 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8/12 GB RAM Interner Speicher 128/ 256 GB 128/ 256 GB 256/ 512 GB 256 GB bis 1 TB (1 TB nur bei Samsung) Hauptkamera Weitwinkel: 50,0 MP, 2160p

LED, f/1,80, AF, OIS;

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,20;

Telezoom: 8 MP, f/2,40, AF Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz

Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz

Weitwinkel: 200 MP, f/1,7, Quad-Pixel, 23mm, OIS, 85°;

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, Dual-Pixel, FOV 120°;

Teleobjektiv: 2 x 10 MP bis zu 10x optischer Zoom Frontkamera 10 MP, 2160p

Display-Blitz, f/2,4 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

Akkukapazität 4.500 mAh (fest verbaut), 25 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 3.900 mAh (fest verbaut), 25 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 4.700 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 5.000 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos Konnektivität Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Abmessungen 158 x 76,5 × 8,2 mm 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm

163,4 x 78,1 x 8,9 mm Gewicht 209 Gramm 167 Gramm 195 Gramm

233 Gramm Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, UWB etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Farben Mint, Cream, Graphite, Purple, Indigo Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Preis (UVP) ab 699 Euro ab 950 Euro ab 1.200 Euro ab 1.400 Euro

Warum das Samsung Galaxy S23 die bessere Wahl ist

Für diesen Preis – ja sogar bisweilen günstiger* – bekommt man derzeit aber schon das reguläre Galaxy S23, das in puncto Ausstattung in allerlei Belangen besser aufgestellt ist. So bietet der Prozessor des Galaxy S23 mehr Leistung, und er ist aktueller als der des FE-Modells.

Der größere Akku des S23 FE klingt auf dem Papier zwar spannend. Angesichts dessen allerdings, dass der Prozessor des Galaxy S23 tendenziell energieeffizienter ist und im etwas älteren Topmodell ein kleineres Display steckt, sind die Unterschiede hinfällig.

Auch bei den Kameras deutet sich an, dass die Sensoren des Galaxy S23 besser sind als die der FE-Variante, wie diverse Tests aus den USA letztlich bestätigen.

Das Galaxy S23 FE ist sicherlich kein schlechtes Smartphone, die Konkurrenz aus Samsungs eigenem Portfolio ist jedoch mit dem S23 zu stark. Sicher: Wenn ihr ein Galaxy-Modell sucht, das ein größeres Display als das des Galaxy S23 besitzt und weniger als für das immer noch recht teure Galaxy S23 Plus ausgeben wollt, ist das FE keine schlechte Wahl.

Derzeit bietet Samsung zudem einen recht guten Deal für das S23 FE an: Wer das Smartphone bis zum 3. Januar 2024 kauft, erhält ein Paar Galaxy Buds FE gratis dazu. Diese haben einen Wert von 99 Euro. Wer keine Buds benötigt, greift besser zum S23.

Günstiger und mit größerem Display wäre indes das Galaxy A54, das im Test gegen das Pixel 7a zwar in einigen Belangen den Kürzen zog, aber für knapp 330 Euro* dennoch nicht verkehrt ist.

