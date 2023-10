Galaxy S23 FE, Buds und mehr: Samsung haucht seiner „Fan-Edition” neues Leben ein

Samsungs Fan-Edition meldet sich nach einer Pause zurück: Das Galaxy S21 FE (Test) von Anfang 2022 war das letzte Modell, das auf „dem Feedback der Galaxy-Community“ basierte. Zum Galaxy S23 FE erweitert der Hersteller die Fan-Edition um ein kleines Ökosystem. Samsung scheint überzeugt, dass zwischen der günstigeren A-Serie und der S-Klasse noch Platz für die FE-Reihe ist.

Anzeige Anzeige

Das Timing für die Ankündigung ist kurios, schließlich wird Google heute seine neuen Topmodelle Pixel 8 und 8 Pro vorstellen, denen sieben Jahre an Android-Updates nachgesagt werden.

Samsung Galaxy S23 FE: Eher S22 als S23

Das Galaxy S23 FE gesellt sich in Sachen Ausstattung ein wenig unter die Galaxy-S23-Serie, die Anfang des Jahres vorgestellt wurde. Es verfügt über einen 6,4-Zoll-OLED-Bildschirm mit 120 Hertz und eine IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz. Samsungs Galaxy A54 (Test) besitzt zum Vergleich „nur“ eine IP67-Zertifizierung.

Anzeige Anzeige

Unter der Haube sitzt Qualcomms Snapdragon-8-Gen-1-Chipsatz, der nicht der aktuellste ist, sondern schon 2021 angekündigt wurde. In den USA setzte Samsung das SoC übrigens beim Galaxy S22 ein. Ferner besitzt das Smartphone 8 Gigabyte RAM und 128 respektive 256 Gigabyte Flashspeicher.

Die 4.500 Milliamperestunden große Batterie lässt sich mit 25 Watt aufladen; kabelloses Laden wird auch unterstützt. Bei den rückseitigen Kameras verbaut Samsung eine 50-Megapixel-Hauptkamera, die von einer 8-Megapixel-Tele- und einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ergänzt wird. Ab Werk ist Android 13 vorinstalliert, es wird garantiert das Update auf Android 14 und weitere erhalten, schließlich verspricht Samsung vier Jahre OS- und fünf Jahre Sicherheitsupdates.

Anzeige Anzeige

Das Smartphone wird in den frischen Farben „Graphite“, „Lime“, „Purple“ und „White“ angeboten. Bis wir das Modell hierzulande kaufen können, wird es wohl noch ein Weilchen dauern. Zwar landet es in wenigen Tagen in zahlreichen Ländern zum Preis von 599 US-Dollar im Handel, der Deutschland-Launch könnt derweil erst Anfang 2024, womöglich im Zuge der CES im Januar, erfolgen.

Der Zeitpunkt für den Marktstart des FE-Modells könnte recht ungünstig sein, da aus recht zuverlässiger Quelle davon ausgegangen wird, dass im Laufe des Januars schon die Galaxy-S24-Reihe präsentiert werden könnte.

Anzeige Anzeige

Samsung Galaxy Tab S9 und S9 FE: Abgespeckte Tab-S-Klasse

Das Galaxy S23 FE kommt in diesem Jahr nicht allein: Mit dem Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE Plus hat Samsung zwei Tablets mit 10,9- und 12,4-Zoll-LC-Displays im Portfolio. Im Unterschied zur Standard-S9-Serie, die mit OLED-Panels bestückt ist, aktualisieren die FE-Modelle zudem nicht mit 120, sondern mit 90 Hertz.

Anstelle eines Qualcomm-Prozessors im Standard-S9 verbaut Samsung in den FE-Tablets ein Exynos-1380-SoC. Immerhin: Wie die teureren Modelle werden beide FE-Tablets mit einem S-Pen-Stylus ausgeliefert und verfügen über die Schutzklasse IP68. Sie werden in den Farben Grau, Mint, Silber und Lavendel angeboten. Das S9 FE beginnt bei 529 Euro.

Alle Modelle und Preise:

Anzeige Anzeige

Tab S9 FE 128 Wifi: 529€

Tab S9 FE 128 Wifi: 599€

Tab S9 FE 128 5G: 629€

Tab S9 FE 256 5G: 699€

Tab S9 FE+ 128 WiFi: 699€

Tab S9 FE+ 256 WiFi: 799€

Tab S9 FE+ 128 5G: 799€

Tab S9 FE+ 256 5G: 899€

Galaxy Buds FE: Budget-Ohrstöpsel

Zum Smartphone und Tablets der Fan-Edition bietet Samsung mit den Galaxy Buds FE eigene Ohrstöpsel an, die mit 109 Euro zu Buche schlagen. Der Hersteller verspricht für die neuen Buds FE „Klang mit viel Tiefgang und ein leistungsstarkes ANC (Active Noise Cancelling)“.

Das Feature „Ambient Sound“ soll bei den günstigeren In-Ear-Ohrhörern dafür sorgen, dass Störgeräusche herausgefiltert, aber potenziell gefährliche Situationen akustisch erfasst werden können. Mit aktiviertem ANC sollen die Galaxy Buds FE bis zu 6 Stunden Laufzeit, mit deaktivierter Geräuschunterdrückung auf 8,5 Stunden kommen. Zusammen mit dem Akku des Ladecases sollen laut Samsung bis zu 21 Stunden beziehungsweise 30 Stunden Laufzeit möglich sein. Im Unterschied zum Galaxy S23 FE sollen die Galaxy Buds FE in Deutschland in wenigen Tagen in den Handel kommen.

Mehr zu diesem Thema Smartphone Tablets Samsung