Fast anderthalb Jahre nach Vorstellung der Galaxy-Tab-S8-Modelle liefert Samsung neben neuen Foldables und Uhren eine neue Generation Android-Tablets. Das Topmodell, das wie das Galaxy-S23-Premium-Smartphone den Zusatz Ultra trägt, kommt wie der Vorgänger mit großem 14,6-Zoll-AMOLED-Display. Das steckt drin und so teuer sind sie.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: 120-Hertz-Display mit Notch

Wie bei der Tab-S8-Serie stellt das Ultra-Modell die Premiumliga dar, wobei der Hersteller auch die weiteren Modelle mit einer guten Ausstattung versorgt hat. Mit seinem 14,6-Zoll-OLED-Display mit WQXGA-Plus-Auflösung von 2.960 mal 1.848 Pixeln und 120-Hertz-Bildwiederholrate überragt das Tab S9 Ultra allerdings sowohl die eigenen Tablets als auch die iPad Pros aus dem Hause Apple.

Orientiert am Vorgänger kommt das Ultra mit einer Kamera-Notch, um den Bildschirmrand möglichst schmal zu halten. Darin ist ausreichend Platz für eine Weit- und Ultraweitwinkel-Kamera mit jeweils zwölf Megapixeln.

Rückseitig sind derweil beim Ultra- und dem Plus-Modell zwei Kameras mit 13 Megapixeln und Autofokus für Weitwinkel- und eine weitere mit acht Megapixeln für Ultraweitwinkelaufnahmen integriert. Frontseitig haben das Plus- und das Basis-Modell eine Zwölf-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera für Videocalls integriert.

Die beiden weiteren Modelle in Form des Galaxy Tab S9 Plus und Tab S9 besitzen ein 12,9- respektive 11-Zoll-AMOLED-Display, das mit 2.560 mal 1.752 respektive 2.560 mal 1.600 Pixeln auflöst. Alle drei Tablets unterstützen eine dynamische Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hertz. Allesamt haben ein Bildformat von 16:10.

Samsung Galaxy Tab S9: Schneller Chip an Bord

Als Prozessor steckt in allen Tab-S9-Modellen Qualcomms Topchip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, der auch in der S23-Serie und den aktuellen Foldables Flip 5 und Fold 5 verbaut ist. Beim Speicher bietet Samsung das Ultra in Ausführungen mit 12 bis 16 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte bis zu einem Terabyte an. Das Plus gibt es mit zwölf Gigabyte RAM und 256 sowie 512 Gigabyte Speicher.

Beim kleinsten S9 sind 128 Gigabyte Speicher und acht Gigabyte RAM verbaut; in einer weiteren Variante stecken zwölf Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Flashspeicher. Alle Tablets unterstützen die Aufnahme von Micro-SD-Speicherkarten von bis zu einem Terabyte.

Samsung Galaxy Tab S9: Alle Modelle sind IP68-zertifiziert

Ein Novum im Tablet-Sektor ist bei den Tab-S9-Modellen der Schutz gegen Wasser und Staub nach Schutzart IP68. Diese Art des Schutzes haben bislang nur Smartphones oder Smartwatches geboten. Die neuen Tablets können nun also ohne Sorge mit in die Badewanne genommen werden. Auch bei Unternehmen dürfte der neue Schutz positiv aufgenommen werden.

Neben den Tablets ist auch ein neuer S-Pen nach Schutzart IP68 zertifiziert, so Samsung. Der Stift ist Teil des Lieferumfangs.

Zur weiteren Ausstattung der Tablets gehören Akkus mit 11.200 (Ultra), 10.090 (Plus) und 8.400 Milliamperestunden (Basis), die per USB-C-Port geladen werden können. Der Fingerabdrucksensor ist in das Display eingelassen und als Lautsprecher sind vier Speaker mit AKG-Sound und Dolby-Atmos-Support an Bord. Ferner gehören Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e und Optional 5G/LTE zur Ausstattung.

Als Software ist Android 13 mit Samsungs One-UI-Oberfläche installiert. Neben den üblichen Android-Funktionen von Google hat Samsung das Betriebssystem um einige weitere Features ergänzt: In der sogenannten Multi-Window-Ansicht können bis zu drei Apps gleichzeitig in einer geteilten Bildschirmansicht angezeigt werden. Alternativ können mit der Pop-up-Ansicht mehrere Apps gleichzeitig als freischwebende Fenster auf dem Display ausgeführt werden, während der Homescreen sichtbar bleibt.

Auch der Dex-Modus ist Teil der Nutzer:innenerfahrung, mit der das Tablet eine desktopähnliche Ansicht mit Mauscursor, flexibler Größenanpassung der App-Fenster und Second-Screen-Funktionen erhält.

Wie bei vielen Samsung-Geräten garantiert der Hersteller vier große Android-Updates und Sicherheitsupdates über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Samsung Galaxy Tab S9 kostet ab 900 Euro

Während die Foldables um 100 Euro teurer werden, ist der Preisaufschlag bei den Tablets noch happiger. Im Vergleich zur Tab-S8-Serie, die bei 750 Euro begonnen und bis 1.600 Euro gekostet hat, verlangt Samsung im Schnitt jeweils 150 Euro mehr*.

So kostet das Basismodell des Tab S9 mit 8 und 128 Gigabyte knackige 899 Euro. Beim Tab S9 Plus geht es ab 1.119 Euro los und für das Ultra verlangt Samsung ab 1.239 Euro. Das Tab S9 Ultra mit 5G und einen Terabyte Speicher schlägt gar mit 1.909 Euro zu Buche.

Wem die Tablets, die in den Farben „Beige“ und „Graphite“ angeboten werden, nicht zu teuer sind, kann sie ab sofort vorbestellen. Der Marktstart erfolgt am 11. August. Wer in der Vorbestellphase ordert, erhält im Samsung-Store immerhin einen Sofortrabatt von 50 Euro.

