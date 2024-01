Pixel Watch 3: Google könnte in diesem Jahr einen der größten Kritikpunkte beheben

Googles Pixel Watch 1 und 2 werden in nur jeweils einer Größe angeboten. Mit der dritten Generation soll sich das ändern. (Foto: t3n)

Mit der Pixel Watch 2 (unser Test) hatte Google bereits viele kleinere und größere Makel der ersten Generation ausgebessert. So wurde zum einen die Akkulaufzeit mit der zweiten Watch-Generation spürbar angehoben, genauso wie die Leistung. Mit der dritten Runde soll der Hersteller nun endlich einen weiteren Makel ausbessern.

Googles Pixel Watch 2 ist eher etwas für schmale Handgelenke

Wie in unseren beiden Tests der Pixel-Watches der ersten und zweiten Generation angemerkt, eignet sich Googles Smartwatch mit ihrem 41-Millimeter-Gehäuse nicht unbedingt für kräftigere Handgelenke. Sicher passt sie dank flexibler Armbänder und Größen auch um dickere Handgelenke, jedoch sieht sie daran eher putzig aus.

Glaubt man den Informationen von 9 to 5 Google, plant das Unternehmen einer Insiderquelle zufolge in diesem Jahr endlich zwei verschiedene Größenvarianten, um mehr Nutzer:innen abzuholen. Konkrete Details bleibt uns das Medium zwar schuldig, allerdings war es im Grunde längst überfällig für Google, zwei Größenvarianten anzubieten.

Die Konkurrenz bietet Smartwatches schon lange in mehreren Größen an

Warum Google bislang nur eine Größe der Pixel Watch im Portfolio hat, ist für uns nicht verständlich. Schließlich bietet die Konkurrenz wie Apple und Samsung, ja selbst Garmin ihre Uhrenmodelle in mehreren Gehäusegrößen an.

So bietet Apple seine Watch Series 9 (Test) in 41- und 45-Millimeter-Gehäusen an und ein zusätzliches Ultra-Modell mit 49-Millimeter-Gehäuse. Samsungs Galaxy Watch 6 gibt es derweil mit 43 oder 47 Millimeter großen Gehäusen, die weiteren Classic-Varianten mit drehbarer Lünette messen 40 respektive 44 Millimeter.

Pixel Watch 3 im Herbst 2024 erwartet

Inwiefern Google die Pixel Watch abseits einer neuen Größenvariante ändern wird, ist derzeit ungewiss. Allerdings ist die aktuelle Version für Menschen mit zierlichen Handgelenken in Kombination mit einem Android-Smartphone eine gute Wahl.

Eine weitere denkbare Änderung, die mit der Pixel Watch 3 einziehen könnte, wäre die Reduzierung des Displayrahmens, der bei den ersten beiden Generationen recht groß ausfällt. Diesen weiß Google durch optimierte Ziffernblätter zwar gut zu kaschieren, weniger wäre dennoch besser.

Weitere Details zur nächsten Pixel Watch dürften wir im Laufe der kommenden Monate erfahren. Denn Google hat den Ruf, seine unveröffentlichten Produkte entweder versehentlich selbst zu leaken oder auch mal Monate vor der offiziellen Vorstellung anzuteasern. Ebenso kam es in der Vergangenheit nicht selten vor, dass das eine oder andere Produkt vor Enthüllung auf Ebay versteigert oder anderweitig verkauft wurde.

Offiziell vorgestellt wird die Pixel Watch 3 voraussichtlich zusammen mit Pixel 9 und 9 Pro im Laufe des Herbsts. In der Regel nutzt Google den Oktoberanfang für sein Hardware-Event.

