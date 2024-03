Tausende Stunden Animal Crossing: Rentner sammelt 300 Millionen Sternis

„Meine Insel ist nichts Besonderes, sie ist nur ein Zeitvertreib für mich, der mich bei Verstand hält.“ Mit diesen bescheidenen Worten reagiert ein 69-jähriger Animal-Crossing-Spieler auf die Begeisterungsstürme, die ein Screenshot seiner Spielbilanz bei Reddit ausgelöst hat.

Grund für das extrem positive Feedback aus der Community: Willing-Nebula-6883, der sich in seinem Posting selbst als „69-jährigen Großvater“ bezeichnet, ist im Spiel absoluter Multimillionär.

Die beeindruckende Bilanz des Animal-Crossing-Großvaters

Mehr als 300 Millionen Sternis, die im Spiel das universelle Zahlungsmittel darstellen und in der englischen Version als „bells“ bezeichnet werden, hat der zockende Rentner auf seinem Animal-Crossing-Konto gebunkert. Worauf er in seinem Reddit-Post besonderen Wert legt: Er habe für diesen beachtlichen Kontostand „nur hart gearbeitet“ und keine Zeitreisen unternommen.

Zeitreisen werden im Animal-Crossing-Kosmos von ungeduldigen Spieler:innen genutzt, die die zeitliche Orientierung des Spiels umgehen wollen. Die sorgt nämlich normalerweise dafür, dass Ressourcen, die man an einem Tag verbraucht hat, erst am nächsten Tag wieder neu verfügbar sind. Wer das Spiel allerdings schließt, die Synchronisation mit dem Internet deaktiviert und Datum und Uhrzeit seiner Konsole ändert, kann die Spielmechanik ein Stück weit austricksen und schneller weiterspielen – ist damit aber eben auch nicht mehr ganz ehrlich unterwegs.

Willing-Nebula-6883 schreibt in seinem Reddit-Post hingegen, dass er seit Oktober 2020 rund 4.000 Stunden ins Spiel investiert habe. Rechnet man das auf ein Tagespensum herunter, landet man bei gut drei Stunden Animal Crossing pro Tag.

Via Dreamcode: So könnt ihr den Animal-Crossing-Großvater besuchen

Wer sich die Insel, die der 69-Jährige in dieser Zeit bewirtschaftet und gestaltet hat, anschauen will, kann das ganz einfach im Spiel tun – der Animal-Crossing-Opa hat auf Reddit nämlich den Dreamcode zu seinem kleinen Reich gepostet. Und tatsächlich zeigt sich in den Kommentaren, dass ihn schon einige Community-Mitglieder via DA-3623-4190-9118 besucht haben.

