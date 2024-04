Apple-Aktien statt erstem iPhone: So viel Geld hättet ihr heute durch die Investition

Wenn ihr in Aktien statt ein iPhone investiert hättet, hättet ihr jetzt eine Menge Geld. (Bild: marleyPug/Shutterstock)

Apple gehört zu den weltweit größten Tech-Unternehmen. Seit der Ankündigung des iPhones im Jahre 2007 ging es für das Unternehmen steil nach oben. Das zeigt sich auch am Aktienkurs. Wie Business Insider berichtet, ist der Wert einer Apple-Aktie seither um etwa 3.658 Prozent gestiegen.

Zum Release des ersten iPhones war die Aktie noch etwas mehr als vier Euro wert. Ein günstiger Einstieg, um am Erfolg von Apple teilzuhaben. Das erste iPhone kostete damals 399 Euro. Wäre es also ein besserer Deal gewesen, das Geld in die Apple-Aktien zu stecken?

Das erste iPhone oder ein kleines Vermögen?

Mit der nötigen Voraussicht wäre das definitiv eine clevere Entscheidung gewesen. Mittlerweile hat die Apple-Aktie einen Wert von rund 156 Euro. Hättet ihr die Aktien über diesen gesamten Zeitraum gehalten, hättet ihr heute einen Wert von etwa 14.600 Euro in eurem Portfolio.

Dabei ist das noch nicht einmal der Höchststand für Apple. Die Apple-Aktie stand Ende 2023 schon bei etwa 182 Euro. Hättet ihr die Aktien zu diesem Zeitpunkt verkauft, hättet ihr rund 17.000 Euro dafür bekommen.

Doch wie immer gilt: Im Nachhinein ist man immer schlauer. Nur wenige hatten damals wohl die Weitsicht, abzusehen, dass Apple zu einem solch großen Erfolg kommt und es sich lohnt, die Aktien schon jetzt einzukaufen. Tatsächlich hat der Apple-Kurs im Laufe der Zeit immer wieder kleinere Einbrüche erfahren, die womöglich einige abgeschreckt hätten.

