Apples erstes großes iPhone ist nun „abgekündigt“ – was bedeutet das eigentlich?

Was ist „Vintage“ und was „abgekündigt“?

Das iPhone 6 Plus ist am Ende seines Lebensweges angekommen: Denn Apple hat das Smartphone als „abgekündigt“ deklariert, womit das Modell offiziell weder Reparaturen noch Hardware-Support erhält.

Apple unterscheidet bei seinen älteren Produkten zwischen „Vintage“ und „abgekündigt“. Als „Vintage“ bezeichnet der Hersteller Produkte, deren Verkauf vor mehr als fünf und weniger als sieben Jahren eingestellt wurde. Für diese Geräte können noch Service und Ersatzteile von Apple bezogen werden. Das hänge jedoch auch von der Verfügbarkeit der Ersatzteile ab.

Lediglich für Akkus von Macbooks besteht laut Apple ein verlängerter Reparaturzeitraum von bis zu zehn Jahren ab Verkaufsende.

Als „abgekündigt“ gelten bei Apple Produkte, deren Verkauf vor mehr als sieben Jahren eingestellt wurde. Ist dieser Zeitpunkt für ein Produkt erreicht, gewährt Apple keinen Hardware-Service mehr und Service-Provider können keine Ersatzteile mehr für eine Reparatur bestellen.

Angesichts dessen, dass das iPhone 6 Plus schon etwa zehn Jahre auf dem Buckel hat – das Gerät wurde 2014 vorgestellt –, ist es technisch als veraltet anzusehen. Eingestellt hatte Apple den Verkauf des Geräts schon im September 2016 und das letzte größere Update erhielt es mit iOS 12. Das heißt, auch softwareseitig ist es auf dem Stand von vor sechs(!) Jahren.

Das kleine iPhone 6 ist noch „Vintage“

Dem kleineren iPhone 6 hat Apple noch nicht das „abgekündigt“-Label verpasst. Denn das Gerät blieb noch eine Weile länger im Programm, sodass es zurzeit noch als „Vintage“-Produkt gilt. Die Abkündigung des kleinen Geschwisterchens dürfte jedoch auch nicht mehr allzu fern sein.

Für Apple war das iPhone 6 Plus übrigens 2014 Neuland. Denn es war das erste Modell mit einem damals riesigen 5,5-Zoll-Bildschirm. Mittlerweile sind Display-Diagonalen von 6,1 und 6,7 Zoll Standard bei Apple, wobei die Abmessungen eines iPhone 15 Pro Max (Test) nicht viel größer sind als die des 6 Plus. Erreicht wurde das durch den Wegfall des Touch-ID-Buttons unter dem Display und schmalere Displayränder.

iPhone 8 in Rot und iPad Mini 4 sind ab sofort Vintage

Während das iPhone 6 Plus das Aus ereilte, hat Apple weitere Modelle in den Vintage-Status versetzt: Das iPhone 8 und 8 Plus in Rot gehören etwa dazu. Die Sonderfarbe des iPhone 8 wurde vor den anderen Modellen der 2017er iPhone-Generation eingestellt.

Ebenfalls „Vintage“ ist nun auch das iPad Mini 4, das im März 2015 eingeführt und 2019 durch das Mini-Modell der fünften Generation ersetzt wurde. Besitzer:innen des iPad Mini 4 und des Red-iPhone-8 haben zurzeit immer noch die Möglichkeit, ihre Geräte reparieren zu lassen – wenngleich auch nur für eine begrenzte Zeit.

