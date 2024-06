Apple-Home-Nutzer aufgepasst: Diese App bringt Ordnung in euer Smarthome

Die App Controller for Homekit gibt es schon seit einigen Jahren und bietet Nutzer:innen quer über sämtliche Apple-Betriebssysteme hinweg die Möglichkeit, Smarthome-Geräte zu verwalten. Dabei geht die App weit über das hinaus, was Apple selbst in der Home-App anbietet. Mit dem neusten Update auf Version 7.0 geht das Entwicklerteam aus dem beschaulichen Ort Berg in der Pfalz nun noch einen Schritt weiter.

Mit der neuen Version könnt ihr eure Wohnung erfassen und daraus einen Grundriss eurer eigenen vier Wände erstellen. Dort wiederum könnt ihr dann auch alle verbunden Smarthome-Geräte oder Szenen und Workflows ablegen. Am Ende habt ihr eine interaktive Karte eurer Wohnung, über die ihr dann beispielsweise die Beleuchtung oder smarte Steckdosen kontrollieren könnt.

Ohne Lidar geht nichts: Diese Hardware braucht ihr

Zur Erfassung eurer Wohnung benötigt Controller for Homekit einen Lidar-Sensor. Der ist allerdings längst nicht in allen Mobilgeräten von Apple verbaut. Dementsprechend benötigt die neue Funktion mindestens ein iPhone 12 Pro oder ein entsprechend ausgestattetes iPad Pro.

Solltet ihr selbst kein entsprechendes Gerät besitzen, empfehlen die Entwickler, euch in eurem Freundeskreis umzuhören. Die müssten dann nicht mal die App installieren, da Controller for Homekit Apples App-Clips-Funktion unterstützt. Über einen Link könnte ein:e Bekannte:r dann die Scan-Funktion direkt auf dem eigenen Gerät nutzen. Anschließend kann der Grundriss exportiert und geteilt werden.

Was ihr allerdings definitiv benötigt, um die Funktion zu nutzen, ist die kostenpflichtige Pro-Variante von Controller for Homekit. Die kostet wahlweise 5,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro pro Jahr. Alternativ könnt ihr die Po-Version auch dauerhaft für 99,99 Euro freischalten.

