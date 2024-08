Apple Intelligence: So könnt ihr die KI auch in Deutschland aufs iPhone holen

Apple Intelligence lässt sich jetzt auch in Deutschland ausprobieren. (Foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock)

Eigentlich hatte Apple angekündigt, dass sämtliche KI-Tools für iPhones, Macs und iPads zunächst nicht in Europa erscheinen sollen. Grund dafür ist vor allem der EU AI Act, der KI-Systeme einigen Regeln unterwirft. Der Plan hat sich wohl temporär geändert. Denn in der aktuellen Beta-Version können Apple-Nutzer:innen auch in Deutschland auf Apple Intelligence zugreifen.

Anzeige Anzeige

So nutzt ihr Apple Intelligence in Deutschland

Die hierzulande nutzbare Version von Apple Intelligence steckt in der iOS 18.1 Beta 2 und iPadOS 18.1 Beta 2, wie Caschys Blog berichtet. Wer einen Blick auf die KI-Tools werfen will, benötigt also zunächst ein kompatibles Gerät. Dazu zählen das iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max sowie iPads mit einem M-Chip. Stellt die Sprache der Geräte und Siri auf „Englisch US“ und wechselt auch die Region auf die USA. Erstellt euch dann eine amerikanische Apple-ID, mit der ihr euch auf dem Gerät einloggt.

Anschließend müsst ihr die Beta-Version von iOS oder iPadOS herunterladen. Meldet euch dazu auf der Seite für das Apple-Beta-Programm an und nutzt dabei die amerikanische Apple-ID, mit der ihr auch auf eurem Endgerät eingeloggt seid. Wurdet ihr für das Beta-Programm freigeschaltet, wechselt in die Einstellungen des iPhones oder iPads, wählt „Allgemein“ und anschließend „Software-Update“ aus. Hier könnt ihr nun „Beta-Updates“ auswählen und die entsprechende Testversion herunterladen und installieren.

Anzeige Anzeige

Nach dem Update sollte in den Einstellungen der Menüpunkt „Apple Intelligence & Siri“ auftauchen. Wählt diesen aus und ihr seht am oberen Rand eine Kachel, über die ihr der Warteliste für den KI-Test beitreten könnt. Laut ersten Berichten sollte es einige Minuten dauern, bis ihr für Apple Intelligence freigeschaltet werdet. Danach könnt ihr auch hierzulande die ersten KI-Features ausprobieren.

Anzeige Anzeige

Wichtig ist, dass ihr während des Tests nicht zurück zu eurer normalen Apple-ID wechselt. Zudem ist bisher nicht klar, ob der Test hierzulande auch von Apple beabsichtigt ist oder es sich um einen Fehler handelt. In letzterem Fall müsst ihr damit rechnen, dass Apple Nutzer:innen wieder vom Test ausschließt.

Diese iPhone-Funktionen kennt ihr vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)