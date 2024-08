iPhone 17, SE 4 und ein Abo-Modell: So sollen die Pläne mit Apple Intelligence aussehen

Mit Apple Intelligence wagt der iPhone-Hersteller seinen ersten großen Schritt im KI-Sektor. Auch wenn die künstliche Intelligenz zunächst nicht in Europa an den Start geht und sich schon abgezeichnet hat, dass das iPhone 16 nicht zum Start mit der KI ausgeliefert wird, bleibt Apple Intelligence das Schlagwort der nächsten Monate und Jahre.

Budget-iPhone mit Apple Intelligence

Zunächst wird Apple Intelligence für das iPhone 16 das große Verkaufsargument sein. Vor allem, weil laut ersten Insider-Informationen die restlichen Upgrades im Vergleich mit der aktuellen iPhone-Reihe recht marginal ausfallen. Welche Änderungen euch beim iPhone 16 erwarten, seht ihr in unserer Übersicht.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet in seinem Newsletter, dass Apple aber nicht nur für die iPhone-16-Reihe sowie das iPhone 15 Pro und Pro Max die KI anpreisen will. Auch für das lang spekulierte iPhone SE 4 soll Apple Intelligence das Verkaufsargument werden. Gerade in Kombination mit einem deutlich niedrigeren Preis als die Modelle der Hauptreihe dürfte der KI-Einstieg für viele Fans verlockend sein.

Wann das iPhone SE 4 vorgestellt und gar veröffentlicht wird, weiß aktuell aber wohl nur Apple. Laut Insider-Informationen könnte ein Release Anfang 2025 stattfinden. Damit könnte das iPhone SE 4 das erste iPhone werden, das mit Apple Intelligence an Bord ausgeliefert wird. Was ihr sonst noch zum iPhone SE 4 wissen müsst, haben wir euch in einer ausführlichen Übersicht zusammengefasst.

Bezahlmodell für Apple Intelligence

Laut Gurman soll Apple Intelligence erst 2025 vollständig ausgerollt werden – nämlich mit iOS 18.4. In den kommenden Jahren will Apple aus der KI anschließend etwas mehr Geld schlagen. So spricht der Insider über ein Abomodell, dessen Start er für 2027 realistisch hält. Apple könnte einige Funktionen der KI hinter einem monatlich fälligen Preis verstecken.

Solche Features wären dann etwa Zusammenfassungen von Messenger- oder Mail-Verläufen in den jeweiligen Apps auf iPhones, Macs und iPads. Zudem könnten auch die verbesserten Siri-Funktionen sowie das Generieren von Bildern hinter der Paywall landen. Welchen Preis Apple verlangen könnte, um die Funktionen wieder freizuschalten, lässt sich aktuell nicht einschätzen. Möglicherweise kombiniert das Unternehmen das KI-Abo auch mit bestehenden Abodiensten.

Ausblick auf das iPhone 17

Der Insider gibt auch neue Informationen zum iPhone 17 preis, das 2025 erscheinen könnte. Apple will erneut vier Modelle veröffentlichen, aber dabei von der aktuellen Formel abweichen. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen immer wieder mit dem vierten Modell experimentiert und so aus dem beliebten Mini-Modell das – deutlich weniger beliebte – iPhone Plus gemacht.

Mit dem iPhone 17 könnte das Plus-Modell wieder verschwinden und einem iPhone 17 Air (oder Slim) Platz machen. Laut Gurman wäre dieses eine deutlich dünnere und kleinere Version des Smartphones. Kund:innen bekämen damit eine Variante zwischen dem iPhone SE 4 und iPhone 17 geboten: ein iPhone mit etwas besserer Hardware als das SE-Modell; dabei aber deutlich handlicher als das iPhone 17. Und natürlich sollen auch diese Modelle Apple Intelligence alle mit an Bord haben.

Zudem arbeitet Apple laut Gurman daran, alle iPhone-Modelle deutlich kompakter zu gestalten. So soll auch das Pro-Modell mit all seiner Hardware-Power weniger Platz einnehmen. Allerdings ist das eine Herausforderung, die das Unternehmen erst noch lösen muss. Gurman rechnet nicht vor 2027 mit einem kompakten Pro-Modell.

iPhone-Funktionen, die ihr womöglich noch nicht kennt

