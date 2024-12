Apple gibt Look-Around auch für alle ohne iPhone frei: Wie gut ist die Alternative zu Google Street View?

Schon 2019 hat Apple eine eigene Alternative zu Google Street View vorgestellt. Wie bei der Konkurrenz könnt ihr über Look Around Panoramaansichten von diversen Orten anschauen und Straßen erkunden. Das ist besonders nützlich, wenn ihr bald in diese Regionen reist und euch vorab ein Bild machen wollt, wo sich interessante Orte, Geschäfte und Restaurants befinden.

Look Around ohne iPhone nutzen

Bisher war diese Funktion nur iPhones mit der App Apple Maps vorbehalten. Wie 9to5Mac berichtet, hat die Web-Version von Apple Maps aber jetzt auch ein Update bekommen und bietet auch allen Nutzer:innen ohne ein iPhone Zugriff auf die Street-View-Alternative. Ihr könnt die Web-Version mit Safari, Chrome, Edge und Firefox aufrufen. Über das Fernglas-Symbol unten links aktiviert ihr dann die Look-Around-Ansicht. Ist das Symbol nicht zu sehen? Dann müsst ihr näher heranzoomen. Die Funktion wird erst dann sichtbar.

Wie bei Google Street View leuchten alle Straßen, die ihr per Look Around erkunden könnt, auch in Apple Maps blau auf. Klickt ihr auf eine Straße, werdet ihr aber nicht gleich in die Panoramaansicht geworfen. Ihr bekommt lediglich eine Vorschau unten links angezeigt. Diese könnt ihr über die Pfeile im Vollbild öffnen oder über „Fertig“ wieder schließen. Damit beendet ihr auch den Look-Around-Modus in Apple Maps.

Im Vergleich zu Googles Street View mangelt es aber ein wenig an Orientierungsmöglichkeiten. Bei Googles Straßenansicht werden euch Pfeile auf dem Boden angezeigt, die euch die möglichen Bewegungsrichtungen vorgeben. Bei Look Around in Apple Maps fehlen diese. Ist eine Straße nicht kartografiert, stoßt ihr auf eine unsichtbare Barriere, die beim Klicken weiß aufleuchtet. Das ist in der Vollbildansicht der einzige Indikator, dass ihr hier nicht weiter kommt.

Dafür zeigt euch Look Around aber an Kreuzungen die Straßennamen vergrößert an. Wenn ihr also eine Route schon vor der eigentlichen Fahrt erkunden möchtet, sollte euch dieses Feature das Heranzoomen an Straßenschilder ersparen. In Europa ist Look Around in Apple Maps für viele Gebiete verfügbar. Außerhalb Europas beschränkt sich das Feature auf große Städte in den USA sowie einige Regionen in Kanada und Australien verfügbar.

