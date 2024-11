Analyst über Apples Smarthome-Pläne: Dieses Gadget soll 2026 erscheinen – und sich millionenfach verkaufen

Apple-Chef Tim Cook soll die Produktlinie erweitern wollen.(Foto: Shutterstock/John Gress Media Inc)

2026 steht beim kalifornischen Soft- und Hardwarehersteller Apple wohl die Einführung eines vollkommen neuen Produkts an. Das berichtet der Analyst Ming-Chi Kuo unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette Apples. Danach soll sich der chinesische Hersteller Goertek den Fertigungsauftrag bereits gesichert haben.

Apple will Smarthome-IP-Kamera auf den Markt bringen, sagt Kuo

Erweisen sich die gewöhnlich zuverlässigen Informationen des Analysten von TF International Securities als richtig, unternimmt Apple wohl seinen ersten Vorstoß auf den Markt für Smarthome-IP-Kameras. Die Massenproduktion soll für 2026 geplant sein.

Die Smarthome-IP-Kamera werde so konzipiert, dass sie sich über eine drahtlose Verbindung nahtlos in andere Apple-Hardwareprodukte integrieren lässt. Angestrebt werden angeblich jährliche Verkaufszahlen um mehr als zehn Millionen Einheiten, was bei derzeitigen weltweiten Verkaufszahlen von 30 bis 40 Millionen Smarthome-IP-Kameras pro Jahr zunächst optimistisch erscheint.

Allerdings sind aktuellen Schätzungen zufolge weltweit über 1,5 Milliarden iPhones aktiv in Gebrauch. Allein im Jahr 2023 wurden rund 232 Millionen iPhones verkauft, was laut Statista einen Anstieg von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. In den USA nutzen mehr als 124 Millionen Menschen ein iPhone. Im Licht dieser Zahlen erscheint das angestrebte Ziel um zehn Millionen IP-Kameras nicht abwegig.

Airpods-Reihe soll neu positioniert werden

Nach dem Erfolg der Apple Watch werden die Airpods neu positioniert, um den Schwerpunkt auf das Gesundheitsmanagement zu legen, ist sich Kuo sicher. Zukünftige Modelle werden sich stärker auf Gesundheitsfunktionen fokussieren, was die Verkäufe antreiben soll.

So sollen sich die Airpods-Verkäufe von etwa 48 Millionen Einheiten im Jahr 2023 auf 53 bis 55 Millionen im Jahr 2024, 58 bis 62 Millionen im Jahr 2025 und 65 bis 68 Millionen im Jahr 2026 steigern lassen, prognostiziert der Analyst.

Auch für die neuen Airpods 2026 ist Goertek als Hauptlieferant vorgesehen. Das ist insofern bemerkenswert, als der chinesische Zulieferer zwar schon lange Teil der Lieferkette Apples ist, zuletzt jedoch aufgrund von Problemen bei der Einhaltung von Lieferverpflichtungen wichtige Apple-Aufträge verloren hatte. Nun scheinen sich die Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen wieder zu normalisieren.

Das ist Ming-Chi Kuo

Ming-Chi Kuo ist ein renommierter Analyst beim Kapitalmarktdienstleister TF International Securities, der für seine präzisen Vorhersagen zu Apples Produktentwicklungen bekannt ist. Durch seine engen Verbindungen zur asiatischen Lieferkette von Apple liefert er regelmäßig fundierte Einblicke in kommende Produkte und Technologien des Unternehmens.

Kuo hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Entwicklungen korrekt prognostiziert, darunter Details zu iPhones, iPads, Macbooks und der Apple Watch.

