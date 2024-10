Endlich Konkurrenz für Google und Amazon: Sehen so Apples Smarthome-Pläne aus?

Von Apple sollen wir in den nächsten Monaten einen größeren Push ins Smarthome erwarten. (Foto: Shutterstock; AlpakaVideo)

Während Google und Amazon mit dem Google Assistant (bald wohl Gemini) und Alexa in Form verschiedenster Gadgets unser Zuhause eroberten, schaute Apple jahrelang fast nur zu. Sicher hatte der Hersteller seine Home-App vor einer Weile aufgefrischt und den Homepod aktualisiert, doch nun deutet sich an, dass Apple neue Ressourcen auf den Ausbau von Smarthome-Produkten angesetzt hat.

Anzeige Anzeige

Apple hängt im Smarthome hinterher

Wenn man an Gadgets für das Smarthome denkt, kommen eher Hersteller wie Amazon und Google in den Sinn. Die beiden großen Unternehmen bieten für das Zuhause Produkte wie Lautsprecher, Smartdisplays mit optionaler Sprachbedienung über ihre jeweiligen Assistenten an. Die Untermarken der Hersteller Ring (Amazon) und Nest (Google) haben zudem WLAN-Router, smarte Kameras oder Türklingeln im Programm.

Das zeigt, dass die beiden Unternehmen recht früh erkannt hatten, dass das Zuhause eine wichtige Schnittstelle für ihre jeweiligen Ökosysteme darstellt.

Anzeige Anzeige

Dennoch: Apple hat das Zuhause im Vergleich zur Konkurrenz ein Stück weit vernachlässigt. Dies könnte womöglich unter anderem am weniger ausgereiften Sprachassistenten Siri liegen, der weit hinter den Fähigkeiten der Konkurrenzprodukte liegt. Auf der anderen Seite ist Apple dafür bekannt, sich den Markt zunächst genauer anzusehen, um dann ein runderes Produkt zu liefern.

Apple arbeitet angeblich an 2 Smarthome-Produkten

Dass Apple nun offenbar an einem Push in den Smarthome-Sektor arbeitet, deutet sich zum einen an diversen Insider-Berichten – vor allem vom meist treffsicheren Bloomberg-Reporter Mark Gurman – an. Zum anderen sind Hinweise auf ein neues „Home-Accessory 17,1“ entdeckt worden. Der Identifier macht laut Macrumors deutlich, dass es sich nicht um einen direkten Nachfolger des Homepod handelt.

Anzeige Anzeige

Anhand der Hinweise ist zwar ungewiss, was Apple dort genau bastelt. Glaubt man Gurman, arbeitet Apple an mindestens zwei Produkten:

Zunächst werde Apple in naher Zukunft ein Smart-Display mit Kamera einführen, das sich ein wenig wie Googles Pixel-Tablet mit Dock (Test) anhört. Mit dem erwarteten Apple-Gadget soll es etwa möglich sein, Videoanrufe durchzuführen, Apple-TV-Plus-Inhalte abzuspielen. Auch das Surfen im Internet und der Zugriff auf Apps wie Kalender und Notizen sei möglich.

Anzeige Anzeige

Später soll ein Smart-Display mit schwenkbarem Roboterarm erscheinen, das neben den genannten Funktionen zudem für die Heimsicherheit, „fortschrittliche Videokonferenzen“ und die „Medienwiedergabe mit hochwertigem Audio“ beherrschen soll.

Wie bei bisherigen Apple-Produkten wird erwartet, dass sich die Smarthome-Geräte nahtlos in das eigene Ökosystem einbinden lassen und sich so etwa Inhalte vom iPhone oder iPad übertragen lassen. Das ist schon jetzt beim Homepod möglich: Die laufenede Musikwiedergabe vom iPhone lässt sich durch das Annähern an den Homepod weitergeben.

Warum erst „jetzt“?

Dass Apples Smarthome-Pläne erst noch Fuß fassen müssen, während sich die Konkurrenz längst etabliert hat, könnte mehrere Gründe haben: Zum einen hat der Konzern zusammen mit vielen anderen Hersteller den neuen Smarthome-Standard Matter auf den Weg gebracht, mit dem Smarthome-Geräte verschiedener Hersteller einfacher miteinander verbunden werden können.

Anzeige Anzeige

Zudem ist Siri erst jetzt, mit der Hilfe von generativer KI, auf dem Weg, smarter zu werden und auch komplexere Sprachbefehle zu verstehen. Zudem dürfte die neue KI-Plattform Apple Intelligence ein weiterer Baustein im Smarthome-Ökosystem sein, um eine intelligente Heimautomatisierung zu ermöglichen.

Apple hatte schon vor Jahren erste Geräte für das Zuhause

Interessant ist, dass Apple abseits vom Mac schon vor über 20 Jahren erste Produkte für das Zuhause angeboten hatte: Dabei handelte es sich zunächst um WLAN-Router, die den Namen Airport und Airport Express trugen.

Zudem bot Apple mit der Airport Time-Capsule außerdem eine WLAN-Station mit integrierter Festplatte an, auf der System-Backups über die Timemachine-Funktion gesichert werden konnten. Die Backup-Funktion Timemachine gibt es unter macOS immer noch, die Time-Capsule wurde nach ihrer Einführung im Jahr 2008 schließlich 2013 eingestellt.

Anzeige Anzeige

Diese Geräte waren zwar nicht wirklich smart, sie zeigten aber, dass Apple schon früh an den Aufbau eines Ökosystems im Zuhause gedacht hat. Ob Apple mit kommenden Smarthome-Produkten wohl auch wieder in den WLAN-Routermarkt einsteigen wird? Google und Amazon sind in diesem Bereich schließlich auch unterwegs.

Mehr zu diesem Thema