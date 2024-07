Die Apple Watch und das Steh-Ziel: Wenn der Tag plötzlich 25 Stunden hat

Dass die Apple Watch neben der Bewegung und dem Training auch trackt, wie oft ihr aufgestanden seid, muss man eigentlich niemandem mehr erzählen. Schließlich erinnert die Uhr so lange stündlich daran, dass Steh-Ziel zu erreichen, bis man die entsprechenden Notifications ausschaltet. Mit dem Wert lässt sich aber auch etwas Schabernack treiben. Das kostet euch nur etwas Zeit – und viel Schlaf.

25 Stunden mit der Apple Watch „stehen“

Zur Erinnerung: Das Steh-Ziel auf der Apple Watch gehört zu den drei Fitness-Zielen, die ihr im Idealfall täglich erreichen solltet, um eure „Ringe zu schließen“. Wie oft ihr dafür aufstehen wollt, bleibt euch überlassen. In den Einstellungen könnt ihr einen Wert zwischen 6 und 16 Stunden einstellen. Legt ihr die Anzahl auf zwölf Stunden fest und steht innerhalb dieser Zeitspanne zwölf Mal für 60 Sekunden auf, habt ihr euer Ziel für den Tag erreicht. Danach hört die Uhr aber trotzdem nicht auf, zu zählen. In der Theorie könnt ihr also auch 24 Stunden schaffen. Aber geht da nicht noch mehr?

Das wollte der Youtuber Marques Brownlee wissen. Um das herauszufinden, verfolgte er sein Stehziel nach eigenen Angaben über den Tag und flog zusätzlich noch von der Ostküste der USA nach Kalifornien. Der sonnige Bundesstaat liegt zeitlich drei Stunden hinter der Ostküste zurück. Auch im Flugzeug stand Brownlee stündlich auf, um das Ziel weiter zu verfolgen. Und siehe da: Die Apple Watch zeigte am Ende tatsächlich 25 Stunden an. Brownlee belegt das in seinem Video mit einem Screenshot. Wahrscheinlich wäre sogar noch mehr drin gewesen. Über den Tag hatte der Youtuber sogar eine Stunde verpasst.

Damit zeigt Brownlee: Ja, man kann auch 25 oder vielleicht sogar mehr Stehstunden mit der Apple Watch erreichen. Ob das unter diesen Voraussetzungen wirklich erstrebenswert ist, das lassen wir jetzt aber mal dahingestellt.

