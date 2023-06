Apple zeigt watchOS 10 und bringt das Widget-Konzept zurück

Das 10er Update des Uhren-Betriebssystems watchOS bringt laut Apple „einen neuen Ansatz für die schnelle Anzeige von Informationen, mit neu gestalteten Apps, einem neuen Smart Stack, der relevante Widgets genau dann anzeigt, wenn sie benötigt werden, und ansprechenden neuen Watchfaces“.

Auch im Sport verringert Apple den Abstand zu Sportuhrenspezialisten wie Garmin weiter. So erhalten Radfahrer neue Messwerte, Trainingsansichten und Bluetooth-Verbindungen für Leistungs-, Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren.

Wanderern bringt Apple neue Kompass-Wegpunkte und Kartenfunktionen. Mit einem Fokus auf psychische Gesundheit bietet die Achtsamkeits-App zusätzliche Tools zur Unterstützung.

Neue Designsprache schafft mehr Platz auf dem Display

„Mit watchOS 10 haben wir die Benutzeroberfläche neugestaltet, sodass die Nutzer die Apple Watch wie nie zuvor erleben können“, sagt Alan Dye, Apples Vize-Designchef und ergänzt: „Das Update bietet den Nutzern die Informationen, die für sie am wichtigsten sind, auf einen Blick, eine vereinfachte Navigation und eine neue visuelle Sprache, die das Display der Apple Watch voll ausnutzt. Außerdem führen wir den Smart Stack ein, der einen schnellen Zugriff auf proaktive und relevante Informationen direkt auf dem Display der Uhr ermöglicht.“

Apple Watch-Apps wie Wetter, Aktien, Home, Karten, Nachrichten, Weltzeituhr und andere nutzen nun mehr Platz auf dem Apple-Watch-Bildschirm. So erhalten Nutzer:innen mehr Informationen auf einen Blick.

Die neue Widget-Sammelstelle nennt Apple Smart Stack. Darin enthalten sind Widgets, die im Kontext der Nutzer:in aktuelle Informationen anzeigen. Sie können durch einfaches Drehen der Digital Crown von jedem beliebigen Zifferblatt der Uhr aus aufgerufen werden.

So zeigt das Wetter zu Beginn des Tages die Vorhersage an. Auf Reisen würde der Smart Stack etwa Bordkarten aus der Wallet anzeigen. Nötigenfalls werden Kalender und Erinnerungen in dem Vordergrund gebracht, um anstehende Meetings oder Aufgaben anzuzeigen.

Die neue Designsprache für mehr Informationen auf kleinem Raum ist auch Entwickelnden zugänglich, die ihre Apps entsprechend aktualisieren können. Dafür gibt es bereits Beispiele wie Streaks, die NBA-App oder die Hydrierungshilfe Waterllama.

Das Kontrollzentrum liegt jetzt auf der Seitentaste. Per Doppelklick auf die digitale Krone geht es zu den zuletzt verwendeten Apps zurück.

Wie stets bringt auch watchOS 10 zwei neue Zifferblätter mit: Palette und Snoopy. Das Zifferblatt Palette zeigt die Zeit in einer Vielzahl von Farben mit drei verschiedenen, sich überlagernden Ebenen an. Mit fortschreitender Zeit ändern sich die Farben auf dem Display.

Freuen dürfen sich Fans der Peanuts. Sie erhalten ein neues Zifferblatt mit den beliebten Figuren Snoopy und Woodstock. Die Figuren interagieren und spielen mit den Zeigern der Uhr, reagieren auf die Wetterbedingungen in der Umgebung oder werden aktiv, wenn der Nutzer ein Workout absolviert.

Sportfunktionen immer näher an Garmin und Co

Schon bislang ist die Apple Watch mit Funktionen wie automatischen Workout-Erinnerungen, Kalorimetrie für E-Bikes und Sturzerkennung ei n nützliches Tool für Radfahrer:innen. watchOS 10 bringt einige neue Metriken und Ansichten.

So wird ein auf der Apple Watch gestartetes Fahrradtraining automatisch als Live-Aktivität auf dem iPhone angezeigt. Dabei nutzt es den gesamten Bildschirm, wenn man darauf tippt.

Trainingsansichten wie Herzfrequenzzonen, Höhenmeter, Rennstrecke, benutzerdefinierte Workouts und eine neue Ansicht für die Radfahrgeschwindigkeit hat Apple auf die Displaygröße des iPhones optimiert. Um die Funktionalität optimal zu nutzen, sollte das iPhone während der Fahrt an einem Fahrrad befestigt werden.

Dazu passt, dass sich die Apple Watch jetzt automatisch mit Bluetooth-fähigem Fahrradzubehör wie Leistungsmessern, Geschwindigkeitssensoren und Trittfrequenzsensoren verbinde kannn. So können neue Messwerte wie Radfahrleistung (Watt) und Trittfrequenz (RPM), sowie zusätzliche Trainingsansichten und Leistungszonen angezeigt werden.

Neu ist auch die Möglichkeit die funktionale Schwellenleistung (FTP) zu schätzen. Die bezeichnet die höchste Intensität, die ein Fahrer theoretisch eine Stunde lang aufrechterhalten kann.

Die Kompass-App auf der Apple Watch erhält ein sehr nützliches Feature für Wandernde. Mit watchOS 10 speichert die Kompass-App automatisch zwei neue Wegpunkte.

Der Wegpunkt „Letzte Mobilfunkverbindung“ schätzt den letzten Ort mit Mobilfunkempfang. Der Wegpunkt „Letzter Notruf“ speichert, wo auf der Route das Gerät die letzte Verbindung zum Netz eines verfügbaren Anbieters hatte.

Bei der Vorbereitung von Routen berücksichtigt eine neue Ansicht Höhenmesserdaten und bietet eine dreidimensionale Ansicht der gespeicherten Wegpunkte.

Psychische Gesundheit, Vermeidung von Sehschwächen

Schon bislang hat sich Apple um Fragestellungen der psychischen Gesundheit gekümmert. Mit der Achtsamkeits-App im kommenden watchOS 10 können Nutzer:innen auf einfache Weise ein Logbuch ihrer momentanen Emotionen und täglichen Stimmungen führen. Der Vorgang ist rein visuelle und kann mit Sprachaufnahmen ergänzt werde.

Erstmals kümmert sich Apple auch um die Gesundheit der Sehkraft. Mit watchOS 10 misst die Apple Watch die im Tageslicht verbrachte Zeit mithilfe des Umgebungslichtsensors. Denn Studien zeigen, dass Zeit, die im Tageslicht verbracht wird, für alle Altersgruppen zusätzliche Vorteile für die körperliche und geistige Gesundheit bringen kann.

wachtOS kommt im Herbst, Beta im Juli

watchOS 10 führt erstmals die Unterstützung für Mobile Device Management (MDM) ein. Das ermöglicht es Unternehmenskunden, Apple Wattes konsistent aus der Ferne zu managen.

Eine öffentliche Beta-Version für watchOS-Nutzer:innen verspricht Apple für den kommenden Monat. Sie wird unter beta.apple.com verfügbar sein. Im Herbst wird die Version 10 dann als kostenloses Software-Update für Apple Watch Series 4 oder höher in Verbindung mit iPhone Xs oder höher und iOS 17 erhältlich sein.

