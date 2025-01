Apples nächste Magic Mouse könnte mit Voice Control kommen

Die nächste Magic Mouse von Apple könnte einige Überraschungen bereithalten. Dazu gehört nicht nur ein überarbeitetes Design, sondern womöglich auch Voice Control, sprich eine Sprachsteuerung.

Anzeige Anzeige

Neue Platzierung des Ladeanschlusses würde viele freuen

Als erstes berichtete der für gewöhnlich sehr gut unterrichtete Mark Gurman von Bloomberg darüber. Kürzlich schrieb er, dass Apple die neue Magic Mouse mit einem aktualisierten Design vorbereite, einschließlich einer neuen Platzierung des Ladeanschlusses.

Dieser befindet sich aktuell an der Unterseite der Maus, was bei zahlreichen Apple-Nutzer:innen für Kritik sorgte, denn es macht es unmöglich, das Gerät während des Aufladens zu verwenden. Gurmans Prognose: die neue Magic Mouse könnte in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf den Markt kommen, sprich im Jahr 2026.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Gurman: Sprachsteuerung ergebe „im Lichte der KI Sinn“

Ein Bericht aus Südkorea legt nahe, dass die Magic Mouse auch eine Sprachsteuerung bekommt. Das berichtet laut Mashable ein Leaker namens yeux1122. Auch der spricht davon, dass die Maus im Jahr 2026 erscheinen wird – womöglich im Rahmen der Vorstellung der MacBook Pro mit OLED-Display und M6-Chip.

Gurman nahm auf diesen Bericht Bezug und erklärte via X, dass die Sprachsteuerung der Magic Mouse „im Lichte der KI Sinn ergibt“. Er betonte, dass der „große Fokus“ jedoch auf „Ergonomie und Gesten“ liege, einschließlich eines „verlagerten“ USB-C-Ladeanschlusses. Laut Gurman könnte auch das Magic Keyboard überarbeitet werden.

Anzeige Anzeige

Magic Mouse: Von Batterien zu integriertem Akku

Mashable findet, man sollte den Bericht aus Südkorea mit Vorsicht genießen, da es sich dabei womöglich um eine falsche Übersetzung des Originalberichts von Gurman handeln könnte.

Klar ist: Die Magic Mouse ist seit ihrer Einführung im Jahr 2009 so gut wie unverändert geblieben. Die einzige Änderung war laut Maclife die Stromversorgung: Während das erste Modell noch über AA-Batterien oder -Akkus betrieben wurde, werden aktuellere Versionen über einen integrierten Akku mit Strom versorgt.

Schau dir jetzt Apples größte Flops in unserer Bildergalerie an

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Mehr zu diesem Thema