Darum gibt es manche iPhones bei Apple jetzt nicht mehr zu kaufen

Ab sofort werden einige iPhones nicht mehr in Europa angeboten. (Bild: Framesira/Shutterstock)

Apple hat den Verkauf der iPhone SE- und iPhone 14-Modelle in Europa eingestellt. Diese waren die letzten iPhones mit dem Lightning-Anschluss, Apples eigenem Ladeanschluss.

Der Grund für diesen Schritt ist die neue EU-Richtlinie 2022/2380, die die Einführung eines einheitlichen Ladeanschlusses auf USB-C vorschreibt. Die Verordnung tritt ab sofort in Kraft und zielt darauf ab, Elektroschrott zu reduzieren und die Kompatibilität von Ladegeräten zu verbessern.

iPhone SE und iPhone 14 in USA weiterhin verfügbar

Laut The Verge hat Apple das iPhone SE, iPhone 14 und 14 Plus sowie das Lightning-basierte Magic Keyboard aus den Apple-Online-Stores in Ländern wie Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Norwegen entfernt. Unser Redaktions-Check bestätigt dies.

Diese Geräte bleiben jedoch in den USA und anderen Märkten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) weiterhin verfügbar.

USB-C-Anschlüsse und verbesserte Kennzeichnungen

Die EU-Richtlinie schreibt vor, dass ab dem 28. Dezember 2024 zahlreiche Geräte, darunter Smartphones, Tablets und Kopfhörer, über einen USB-C-Anschluss verfügen müssen. Außerdem müssen Geräte mit Schnellladefunktion den USB-PD-Standard unterstützen.

Ladegeräte sollen künftig zudem optional angeboten werden, um unnötige Doppelkäufe zu vermeiden. Eine verbesserte Kennzeichnung soll es Verbrauchern erleichtern, die Kompatibilität und Ladeanforderungen ihrer Geräte besser zu verstehen.

EU-Richtlinie soll Elektroschrott reduzieren und Kosten senken

Die EU-Richtlinie 2022/2380 wurde am 23. November 2022 verabschiedet. Sie soll eine bessere Harmonisierung der Vorschriften aller Mitgliedstaaten auf dem Markt sicherstellen.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Einführung standardisierter Ladelösungen, um die Interoperabilität zu verbessern, Elektroschrott zu reduzieren und die Kosten für Verbraucher zu senken.

Änderungen auch bei E-Autos

Auch für Hersteller von Elektrofahrzeugen gibt es neue Vorschriften in Bezug auf die Haltbarkeit und Recycelbarkeit der Batterien. Zudem soll die Interoperabilität der Ladestationen verbessert werden.

Dies bedeutet, dass Fahrzeuge verschiedener Hersteller an denselben Ladestationen aufgeladen werden können – unabhängig von ihren Steckersystemen. Die Richtlinie ist Teil einer größeren Strategie der Europäischen Union zur Förderung sauberer Mobilität und zum Erreichen von Klimaschutzzielen.

Neues iPhone SE mit USB-C-Anschluss

Das iPhone SE 4 mit USB-C-Anschluss wird voraussichtlich 2025 auf den Markt kommen. Es soll nicht nur den neuen EU-Standards entsprechen, sondern auch mit einem OLED-Display, einem verbesserten Prozessor, einer besseren Kamera und mehr Speicherplatz ausgestattet sein.

Laut aktuellem Leak aus dem japanischen Naver-Forum soll der US-Preis für das neue iPhone SE von 430 US-Dollar auf knapp 500 US-Dollar steigen. Das neue Apple-USB-Ladegerät mit Schnellladefunktion wird voraussichtlich separat für 25 US-Dollar angeboten.

