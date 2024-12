Für Arbeitgeber und Bewerber: Warum es besser ist, Vorstellungsgespräche am Morgen zu führen

Wenn euer Bewerbungsgespräch früh am Tage stattfindet, ist das ein Vorteil. (Foto: insta_photos/Shutterstock)

Wer zu einem Vorstellungsgespräch geht, bereitet sich auf mögliche Fragen und eventuelle Testaufgaben vor. Wie eine Studie von Informed Solutions (via Business Insider) zeigt, gibt es aber noch einen weiteren Faktor, der zu einer positiven oder negativen Bewertung der Bewerber:innen beiträgt, aber nur selten beeinflusst werden kann: die Tageszeit.

Morgendliche Vorstellungsgespräche werden besser bewertet

Bei der Untersuchung wurden tausende Datensätze von Vorstellungsgesprächen ausgewertet, die in dem KI-Tool Informed Decision festgehalten wurden. Das Tool soll Unternehmen dabei helfen, ihren Bewerbungsprozess einfacher zu gestalten und mögliche Kandidat:innen im Anschluss an Vorstellungsgespräche mit einem Score zu bewerten. Laut den Datensätzen erhalten Bewerber:innen, die ihr Vorstellungsgespräch am Morgen haben, deutlich höhere Scores.

Je später ein Vorstellungsgespräch stattfand, desto häufiger hagelte es hingegen schlechtere Noten und Kritik für die Bewerber:innen. Laut Informed Solutions hat das einen einfachen Grund. Am Morgen sind die Vorgesetzten noch ausgeruht, haben die wirklich stressigen Meetings noch vor sich und können entspannt mit einer Bewerbung in den Tag starten. Am Ende des Tages sind sie womöglich durch diese Faktoren gestresst und ihre Entscheidungen dadurch verfälscht.

Laut Informed Solutions gibt es zu dieser Erkenntnis eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Vorgesetzte lediglich darauf hingewiesen werden müssen, dass die Tageszeit ihre Meinung beeinflusst. Schon versuchen sie den negativeren Bewertungen entgegenzuwirken und ihren Alltagsstress nicht einfließen zu lassen.

Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass dieses Feedback nur selten entsteht. Bewerber:innen erfahren oftmals nichts von ihren Bewertungen, sondern nur das Endresultat. Zudem nutzen wenige Unternehmen Hilfsprogramme, um Bewerber:innen anhand von Scores miteinander zu vergleichen. Den Verantwortlichen wird daher geraten, vor jedem Vorstellungsgespräch eine kurze Pause einzulegen, durchzuatmen und sich gedanklich vom Rest des Tages zu lösen.

