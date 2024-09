Arbeitsalltag: 10 Grafiken vom Instagrammer Matt Shirley, die wir alle fühlen!

Was ist das Schlimmste daran, zurück ins Büro zu müssen? Auf diese Frage gibt es nicht nur eine Antwort, sondern Dutzende. Der Instagrammer Matt Shirley alias @Mattsurelee nennt ein paar davon: 1. Den ganzen Tag sitzen zu müssen. 2. Sich eine Toilette teilen zu müssen. 3. Den stressigen Arbeitsweg auf sich nehmen zu müssen. 4. Die verrückten Selbstgespräche sein lassen zu müssen, die oft jedoch besser als die mit vielen Kolleginnen und Kollegen sind.

Wie würdest du dich da entscheiden? Womöglich treffen alle recht gut ins Schwarze, oder? Das macht den Content von Shirley, der vor allem aus Diagrammen und Grafiken besteht, auch aus. Der Kreative illustriert den Arbeitsalltag der meisten Menschen mit zielgenauem Humor, bei dem wir uns alle ertappt fühlen. Oder hast du noch nie darüber nachgedacht, wie ungeil es ist, sich mit x anderen Teammitgliedern denselben Toilettensitz zu teilen?

Arbeitsalltag: 10 Diagramme und Grafiken, die wir fühlen!

10 Bilder ansehen Instagramer Matt Shirley illustriert Arbeitsalltag: 10 Grafiken, die wir fühlen Quelle: Matt Shirley

Der „Chart-Connaisseur“, wie er auf Bored Panda genannt wird, überrascht seine 419.000 Followerinnen und Follower immer wieder mit amüsanten und absolut nachvollziehbaren Inhalten. Seine Werke decken alles ab – von sozialen Ängsten bis hin zu Steuern, Tinder-Dates, Zahnarztterminen und vielem mehr. Er hat es sogar geschafft, Rick Astleys ikonisches Lied „Never Gonna Give You Up“ in ein amüsantes Instagram-Posting zu verwandeln.

In unserem Rahmen relevant sind aber vor allem die Diagramme und Grafiken, die das Arbeitsleben beschreiben. Um euch einen kleinen Einblick zu geben, haben wir zehn besonders witzige Beispiele in die obere Bildergalerie eingefügt. Unser Fundstück der Woche wird euch sicherlich ein Lächeln abringen – und falls nicht, bleibt am besten einfach weiter bei den Selbstgesprächen und bringt euch selbst zum Lachen. Amüsierte folgen Instagrammer Matt Shirley hier.

