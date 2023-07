Am Straßenrand: Arcade-Automat im Wert von Tausenden Euro entdeckt

Wer sich alter Sachen entledigen will, aber keine Lust hat, zur Deponie zu fahren und die Dinge selbst zu entsorgen, stellt seinen Schrott gerne einfach mal an den Straßenrand. Getreu dem Motto: „Irgendwer nimmt es schon mit.“ Genau das ist jetzt in den USA mit einem Spielautomaten geschehen, der jahrelang in einer der beliebten Arcades sein Zuhause gehabt haben muss.

Anzeige Anzeige

Der Spielehistoriker und Arcade-Fan Tim Lapetino stieß am Straßenrand auf die verlassene Arcade-Maschine, die sich als „Discs of Tron“-Arcade-Automat entpuppte. Das berichtet Arcadeblogger.

Das „Discs of Tron“-Arcade-Kabinett, auch bekannt als EDOT, gilt als eines der komplexesten und seltensten Spiele seiner Zeit. Es wurde 1983 von Midway veröffentlicht und basiert auf dem berühmten Disney-Film „Tron“.

Anzeige Anzeige

Die Besonderheit des Spiels liegt in seinem speziellen Aufbau, der es den Spielern ermöglichte, förmlich in die Welt von „Tron“ einzutauchen. Die Herstellung dieses Automaten war aufgrund seiner Komplexität und Größe eine Herausforderung, weshalb es heutzutage äußerst schwierig ist, funktionierende Exemplare zu finden.

Ein wahrer Schatz für Sammler

Der Blog berichtet, dass Lapetinos Nichte ihm von einem merkwürdigen „Tron-Ding“ erzählte, das sie am Straßenrand gesehen hatte, während sie durch die Nachbarschaft radelte. Neugierig machte sich Lapetino auf den Weg, um nachzusehen, und konnte sein Glück kaum fassen, als er den verwaisten Automaten fand.

Anzeige Anzeige

Die Maschine schien aus der Garage eines nahegelegenen Hauses geschleppt und auf dem Bürgersteig zurückgelassen worden zu sein. Die Besitzerin, eine ältere Frau, erklärte Lapetino, dass der Automat jahrelang in ihrer Garage gestanden habe und sie ihn nun loswerden wollte.

Sie hatte gehofft, dass die Müllabfuhr den Automaten mitnehmen würde, aber aufgrund seiner Größe war dies nicht möglich. Stattdessen hinterließen sie einen Aufkleber, der die Besitzerin aufforderte, das Gerät in seine Einzelteile zu zerlegen. Für Lapetino war das Handeln der Arbeiter ein purer Glückstreffer. Er lud das Gerät mithilfe von Freunden auf Rollwagen und brachte es sicher in die Garage seiner Familie.

Anzeige Anzeige

Die Maschine befand sich in einem bemerkenswerten Zustand, mit nur einigen fehlenden Illustrationen, ansonsten aber voll funktionsfähig und nur wenigen Spielen auf dem internen Zähler. Arcade-Experten schätzen, dass der „Discs of Tron“-Arcade-Automat in diesem Zustand einen Wert von bis zu 10.000 US-Dollar haben könnte.

8 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind:

9 Bilder ansehen 8 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind Quelle: youtube / 10mingameplay

Mehr zu diesem Thema