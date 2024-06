Ariane 6: Was ihr über Europas neue Rakete wissen müsst

Ariane 6 ist die neue Rakete der European Space Agency (Esa) und soll am 9. Juli 2024 abheben. Diese Ankündigung machte Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher auf der ILA Berlin Air Show.

Die Rakete wird vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana starten und wurde mithilfe des Unternehmens Arianespace entwickelt. Ariane 6 besteht aus einer Haupt- und einer Oberstufe sowie zwei oder vier Feststoffraketenboostern.

Die Oberstufe kann mehrfach entzündet werden, wodurch mehrere Nutzlasten in einer Mission in unterschiedliche Umlaufbahnen gebracht werden können.

Rakete löst Ariane 5 ab

„Ariane 6 markiert eine neue Ära der autonomen, vielseitigen europäischen Raumfahrt. Diese leistungsstarke Rakete ist das Ergebnis langjähriger Hingabe und Einfallsreichtums von Tausenden in ganz Europa“, sagte Josef Aschbacher in einem Statement.

Die neue Rakete ersetzt Ariane 5, die in 27 Jahren über 100 erfolgreiche Flüge absolviert hat. Ursprünglich sollte Ariane 6 bereits 2020 starten, das Projekt wurde jedoch durch technische Schwierigkeiten und die Corona-Pandemie verzögert, wie space.com berichtet.

Am 18. Juni sollen nun noch finale Tests der neuen Rakete stattfinden, bevor sie zum Start im Juli freigegeben wird.

Bis zu 10 Flüge im Jahr

Das Ziel ist, dass Ariane 6 rund zehn Flüge pro Jahr absolvieren kann. Laut Stéphane Israël, CEO von Arianespace, wurden bereits 30 Missionen mit der neuen Rakete von verschiedenen Unternehmen gebucht.

Der zweite Start könnte noch in diesem Jahr folgen. Die Esa sieht in der neuen Rakete einen wichtigen Schritt in Richtung europäischer Souveränität, um den Weltraum zugänglicher zu machen.

