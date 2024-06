Mit Augmented Reality: So könnte Google „Mein Gerät finden“ verbessern

Mit der Funktion „Mein Gerät finden“ können Nutzer ihre Smartphones oder Tablets orten, sperren oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Zukünftig soll diese Funktion auch mit Ultra-Wideband (UWB) und Augmented Reality (AR) arbeiten.

Diese Erweiterung soll insbesondere dabei helfen, Gegenstände im näheren Umkreis von wenigen Metern präzise ausfindig zu machen, da UWB die Distanz zwischen zwei Objekten sehr genau messen kann.

So funktioniert das neue Feature

Entdeckt wurde das neue Feature vom Google Watch Blog. Demnach könnte die App zukünftig anzeigen, wie weit sich das gesuchte Gerät von dem Gerät entfernt befindet, das ihr zur Suche verwendet.

Ein Richtungspfeil, der über das Kamerabild gelegt wird, zeigt dann an, in welcher Richtung sich das Objekt befindet. So solltet ihr Geräte, zum Beispiel in der eigenen Wohnung, relativ einfach finden können.

Befindet sich das Objekt weiter entfernt, könnt ihr zuerst mit der Karte von „Mein Gerät finden“ den ungefähren Ort ermitteln und dann mit dem neuen Feature die genaue Position bestimmen.

Android 15 kommt mit weiteren neuen Funktionen

Android 15 steht kurz vor der Veröffentlichung und soll viele neue Funktionen für Googles Betriebssystem bringen. Einige davon wurden bereits auf der Entwicklerkonferenz I/O bestätigt.

Zum Beispiel wird es ein privates Profil geben, das mit einer zusätzlichen Authentifizierungsebene ausgestattet ist. Hier können sensible Anwendungen wie Banking-Apps hinterlegt werden.

Ebenfalls interessant ist eine KI-Diebstahlsicherung. Eine KI soll erkennen, wenn euch jemand das Handy aus der Hand reißt und stiehlt. Das Smartphone wird dann automatisch gesperrt, damit die Daten nicht in die falschen Hände geraten.