Welche Auswirkungen Chinas Exportstopp für wichtige Rohstoffe auf Tech-Firmen hat

Vor wenigen Tagen hat China beschlossen, die Ausfuhr mehrerer wichtiger Mineralien und Rohstoffe in die USA zu verbieten. Dies ist der jüngste Schritt einer eskalierenden Anzahl gegenseitiger Handelsbeschränkungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Mit dem ausdrücklichen Verbot – und nicht nur mit einer einfachen Exportbeschränkung – von Rohstoffen, die für die Halbleiter-, Verteidigungs- und Elektrofahrzeugindustrie von strategischer Bedeutung sind, hat China, so sagen Expert:innen, eine neue Grenze in dem seit Langem schwelenden Handelskrieg überschritten.

Anzeige Anzeige

Gleichzeitig hat es Grundstoffe ausgewählt, die keine US-Industriezweige lahmlegen werden – was China reichlich Munition lässt, um als Reaktion auf weitere Handelsbeschränkungen, die die zweite Trump-Regierung ab 2025 möglicherweise verhängen wird, der US-Wirtschaft weitere Schmerzen zuzufügen. Der designierte neue Präsident hat kürzlich angekündigt, zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf alle chinesischen Waren zu erheben, und während seines Wahlkampfes hatte er gar Zollsätze von 60 bis 100 Prozent ins Gespräch gebracht. Doch China, das die Lieferketten für zahlreiche wichtige Mineralien, die für die Hightech-Branche unverzichtbar sind, beherrscht, scheint zu signalisieren, dass es bereit ist, hart zurückzuschlagen.

„Es ist ein Zeichen dafür, wozu China fähig ist“, sagt Gracelin Baskaran, Direktorin des Critical Minerals Security Program am Center for Strategic and International Studies, einer überparteilichen gemeinnützigen Forschungseinrichtung in Washington, DC. „Es wird scharf geschossen.“

Anzeige Anzeige

Wie kam es zu der chinesischen Entscheidung?

Die Ankündigung Chinas folgte unmittelbar auf eine Anordnung der Biden-Regierung, die Ausfuhr von Chips und anderen zentralen Technologien weiter einzuschränken – die China bei der Entwicklung fortschrittlicher Halbleiter helfen könnten, die in hochmodernen Waffensystemen, KI-Systemen und anderen wichtigen Anwendungen eingesetzt werden.

Während seiner Präsidentschaft hatte Biden eine Reihe von zunehmend aggressiven Exportkontrollen eingeführt, um Chinas militärische Stärke, technologische Fortentwicklung und wachsende Wirtschaftskraft einzudämmen. Mit der jüngsten Maßnahme hätten die USA für China jedoch eine klare Grenze überschritten, denn sie bedrohe seine Fähigkeit, die nationale Sicherheit zu schützen und sich auf die Produktion fortschrittlicherer Technologien zu verlagern. Das meint Cory Combs, stellvertretender Direktor bei Trivium China, einer Forschungsfirma. „Es ist ein deutlicher Hinweis darauf, wo Peking seine Interessen sieht“, sagt er.

Anzeige Anzeige

Was genau hat China verboten?

Als Reaktion auf die neuen Chipexportbeschränkungen der USA verbot China mit einem Schlag die Ausfuhr von Gallium, Germanium, Antimon und sogenannten „superharten Materialien“, die in der Fertigung stark genutzt werden. Die Begründung lautete, dass die Rohstoffe sowohl militärische als auch zivile Anwendungen haben, wie die New York Times schreibt. China hatte allerdings bereits erste Beschränkungen für den Verkauf der meisten dieser Waren an die USA verhängt.

Das Land erklärte, dass es möglicherweise auch den Verkauf von Grafit weiter einschränken wird, das den größten Teil des Materials in den Anoden von Lithium-Ionen-Batterien ausmacht, die in Elektrofahrzeugen, Stromspeichern und zahlreicher Unterhaltungselektronik verwendet werden.

Anzeige Anzeige

Was werden die Verbote bewirken?

Experten zufolge werden die Verbote größtenteils keine größeren wirtschaftlichen Auswirkungen haben. Das liegt zum einen daran, dass China die Ausfuhr dieser Mineralien bereits vor Monaten eingeschränkt hat – und zum anderen daran, dass sie hauptsächlich für Nischenkategorien in der Halbleiterindustrie verwendet werden. Die US-Einfuhren dieser Materialien aus China sind bereits zurückgegangen, da US-Unternehmen neue Quellen oder Ersatzstoffe für diese Materialien gefunden haben.

Eine kürzlich durchgeführte Studie der US Geological Survey hat allerdings festgestellt, dass ein vollständiges Verbot von Gallium und Germanium durch China das Bruttoinlandsprodukt der USA um 3,4 Milliarden US-Dollar verringern könnte. Außerdem handelt es sich um Materialien, die die US-Politik mit Sicherheit zur Kenntnis nehmen wird, weil sie „viele Formen unserer Sicherheit berühren: Wirtschaft, Energie und Verteidigung“, so Baskaran. Antimon zum Beispiel wird in panzerbrechender Munition, Nachtsichtgeräten, Infrarotsensoren, Kugeln und Präzisionsoptik verwendet, heißt es in einem kürzlich von ihr zusammen mit einem Kollegen veröffentlichten Bericht.

Produzenten benötigen Gallium für die Herstellung einer Vielzahl von militärischen und elektronischen Komponenten, darunter Satellitensysteme, Leistungswandler, LEDs und Hochleistungs-Chips für Elektrofahrzeuge. Germanium wird in der Faseroptik, der Infrarotoptik und in Solarzellen verwendet. Bevor China den Warenfluss dieser Mineralien einschränkte, entfielen nach Angaben der US Geological Survey mehr als die Hälfte der US-Einfuhren von Gallium und Germanium auf China. Es beherrscht zusammen mit Russland 50 Prozent der weltweiten Antimonreserven.

Anzeige Anzeige

Wie wirkt sich das auf die Technik gegen den Klimawandel aus?

Jede Verschärfung der Beschränkungen für Grafit könnte erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf die US-amerikanischen Hersteller von Batterien und Elektrofahrzeugen haben, unter anderem, weil es nur wenige andere Quellen für Grafit gibt. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur kontrolliert China etwa 80 Prozent der Grafitproduktion aus Minen und verarbeitet rund 70 Prozent des Materials.

„Das wäre für Batterien von großer Bedeutung“, sagt Seaver Wang, Co-Direktor der Klima- und Energiegruppe am Breakthrough Institute, wo sich seine Forschung auf Mineralien und Produktionslieferketten konzentriert. „Gemessen am Gewicht braucht man viel mehr Grafit pro Terawattstunde als Nickel, Kobalt oder Lithium. Und in den USA gibt es so gut wie keine aktive Produktion.“

Alles, was die Kosten für Elektroautos in die Höhe treibt, droht die Abkehr von Spritverbrennern in den USA zu verlangsamen, da deren hohe Preise für viele Verbraucher nach wie vor eine der größten Hürden darstellen.

Anzeige Anzeige

Wie wirkt sich dies auf Chinas Wirtschaft aus?

Die Entscheidung Chinas, den Verkauf der von ihm beherrschten Mineralien zu stoppen, birgt echte wirtschaftliche Risiken, da sie Anreize für US-Unternehmen schafft, neue Quellen auf der ganzen Welt zu erschließen. Es wird verstärkt auf Ersatzmaterialien umgestiegen und sich um die Erschließung weiterer einheimischer Vorkommen gekümmert, wo es die Geologie erlaubt.

„Die Herausforderung für China besteht darin, dass die meisten seiner Techniken zur Erhöhung des Drucks durch Unterbrechung der Versorgungsketten auch China betreffen, das selbst mit diesen verbunden ist“, sagt Chris Miller, Professor an der Tufts University und Autor von Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology.

Die jüngste Ankündigung könnte US-Unternehmen dazu zwingen, ihre eigenen Quellen für Gallium und Germanium zu erschließen, die als Nebenprodukte des Zink- und Aluminiumbergbaus gewonnen werden können. Es gibt eine Reihe von Zinkminen in Alaska und Tennessee und einen begrenzten Abbau von Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, in Arkansas, Alabama und Georgia. Gallium kann auch aus zahlreichen elektronischen Geräten recycelt werden, was einen weiteren potenziellen heimischen Weg für US-Unternehmen darstellt, so Combs.

Anzeige Anzeige

Die USA haben bereits Schritte unternommen, um der Dominanz Chinas bei den Rohstoffen für wichtige Industrien entgegenzuwirken, unter anderem durch die Gewährung eines Darlehens in Höhe von 150 Millionen US-Dollar an das australische Unternehmen Syrah Resources. Dort will man nun die Entwicklung des Grafitabbaus in Mosambik beschleunigen.

Darüber hinaus hat das Bergbauunternehmen Perpetua Resources die Wiedereröffnung einer Goldmine in der Nähe von Yellow Pine, Idaho, vorgeschlagen, unter anderem um Antimontrisulfid für militärische Anwendungen zu gewinnen. Das US-Verteidigungsministerium hat das Unternehmen mit mehreren Millionen US-Dollar bei der Durchführung von Umweltstudien unterstützt, obwohl es noch Jahre dauern wird, bis die Mine in Betrieb genommen werden kann, schreiben Baskaran und ihr Kollege. Wang meint, Chinas Verbot könnte sich als „kurzsichtig“ erweisen, da jeder Erfolg bei der Diversifizierung der globalen Lieferketten den Einfluss des Landes in den Bereichen, die es jetzt beherrscht, schwächen wird.

Wie geht es weiter im Handelskrieg?

Die USA werden in einem eskalierenden Handelskrieg mit China wahrscheinlich auch sehr hohe wirtschaftliche Kosten tragen müssen. Sollte das Land beschließen, noch strengere Handelsbeschränkungen zu erlassen, könnte sich China laut Combs dafür entscheiden, den USA mit einer Vielzahl von Mitteln noch größeren Schaden zuzufügen. Dazu könnten eine weitere Einschränkung oder ein vollständiges Verbot des Grafitexports sowie anderer wichtiger Batteriematerialien wie Lithium gehören. Denkbar sind auch die Unterbrechung der Lieferungen von Wolfram, das in der Luft- und Raumfahrt, im Militär und in der Atomindustrie in großem Umfang verwendet wird, und ein Verkaufsstopp für Kupfer. Das steckt bekanntlich in Stromübertragungsleitungen, Solarpanelen, Windturbinen, Elektrofahrzeugen und vielen anderen Produkten.

Anzeige Anzeige

China könnte auch beschließen, weitere Schritte zu unternehmen, um US-Firmen daran zu hindern, ihre Waren auf dem riesigen Markt für chinesische Verbraucher und Industriebetriebe zu verkaufen, fügt Miller hinzu. Oder es könnte auf die strengeren Exportbeschränkungen reagieren, indem es sich bei fortschrittlichen Technologien an die wirtschaftlichen Rivalen der USA wendet.

Letztlich ist nicht klar, welche der beiden Nationen in einem langwierigen und zunehmend harten Handelskrieg gewinnen wird. Aber es ist auch nicht offensichtlich, dass ein gegenseitig zugesicherter wirtschaftlicher Schaden eine wirksame Abschreckung sein wird. In der Tat könnte China in den kommenden Monaten oder Jahren das Bedürfnis verspüren, strengere Maßnahmen zu ergreifen, da es kaum Anzeichen dafür gibt, dass der designierte Präsident Trump seine harte Haltung gegenüber China abschwächen will. „Es ist schwer vorstellbar, dass ein Trump 2.0 die Beziehungen zu China deeskalieren wird“, sagt Baskaran. „Wir befinden uns auf einer einseitigen Eskalationsschiene; die Frage ist nur, wie schnell und in welcher Form. Es ist nicht wirklich eine Frage des ‚ob‘.“

Dieser Artikel stammt von James Temple. Er ist Senior Editor bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über Energie und Klimawandel