Ayaneo bringt einen Mini-PC im Macintosh-Design

Bereits vor Wochen hat Ayaneo seinen ersten Mini-PC, den AM01, angekündigt. Obwohl das Gehäuse etwa die gleiche Größe wie andere Mini-PCs hat, unterscheidet sich das Gerät doch sehr von allen anderen.

Denn der AM01 soll nicht nur mit einer ausgefuchsten Technik überzeugen, sondern vor allem mit seinem auffälligen Design, bei dem sich Ayaneo von einer Reise in die Vergangenheit inspirieren ließ.

Der Retro Mini PC AM01 ist nämlich genau das, was der Name verspricht: völlig retro eben. Ein Mini-PC, der fast genauso aussieht wie Apples erster Macintosh aus dem Jahr 1984 – inklusive angedeutetem Diskettenlaufwerk!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AYANEO Official (@ayaneoofficial)

Der Mini-PC lässt sich überall hin mitnehmen

Weil er in etwa so groß ist wie ein iPhone 15, soll der Mini-PC in jede Handtasche passen. Zwar setzt Ayaneo beim Design auf Retro-Elemente, in anderen Bereichen ist der Computer dagegen up-to-date. Laut Hersteller gibt der AM01 Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aus und ist mit Dual-Screen-Setups kompatibel.

Ayaneo verspricht, dass der Ryzen 7 APU Mainstream-Online-Spiele und „milde“ AAA-Titel bewältigen kann. Der PC ist in zwei Versionen erhältlich: einer mit einem Ryzen 3 3200U Prozessor und einer mit einem Ryzen 7 5700U Prozessor.

Der Ryzen 3 3200U ist eine Notebook-CPU, die im Jahr 2019 eingeführt wurde. Sie verfügt über zwei CPU-Kerne, eine maximale Leistungstaktrate von 3,5 GHz und eine maximale Leistungsaufnahme von 15 Watt.

Der Ryzen 7 5700U stammt aus dem Jahr 2021 und verfügt über acht CPU-Kerne, eine maximale Leistungstaktrate von bis zu 4,3 GHz und eine Leistungsaufnahme von 15 Watt, was ihn leistungsfähiger macht als den Ryzen 3 3200U.

Kompaktes Gehäuse mit vielen Anschlüssen

Der Mini-PC hat einen USB-C 3.2 Gen1-Anschluss, drei USB 3.2 Gen2-Anschlüsse und einen für USB 2. Außerdem hat das Gerät Gigabit-Ethernet-, DisplayPort 1.4- und HDMI 2.0-Anschlüsse.

All das steckt in einem kompakten Gehäuse, das etwas über 13,2 Zentimeter breit und hoch ist, und eine Dicke von etwas über 6,5 Zentimeter hat. Der AM01 ist zudem ein echtes Leichtgewicht und lediglich 486 Gramm schwer.

Der AM01 lässt sich personalisieren

Nutzer:innen können sich beim Mini-PC von Ayaneo außerdem kreativ austoben und ihn mit magnetischen Dekorelementen personalisieren. Das Abzeichen unten links auf dem Gerät, wo sich ursprünglich das Apple-Logo beim Macintosh befand, kann ausgetauscht werden. Dafür liefert Ayaneo eine Reihe von Stickern mit, damit die PC-User:innen den nicht-funktionalen „Bildschirm“ dekorieren können.

Wer einen AM01 haben möchten, kann ihn vorbestellen. Da es sich um eine Crowdfunding-Kampagne handelt, besteht das Risiko, dass das Projekt nicht realisiert wird, auch wenn Ayaneo als zuverlässiger Hersteller gilt und das Funding-Ziel bereits erreicht wurde. Ab Dezember 2023 soll der AM01 erhältlich sein.

So viel kostet der Mini-PC

Der Mini-PC beginnt bei 149 US-Dollar für eine Konfiguration mit einem AMD Ryzen 3 3200U, 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Dabei handelt es sich um ein Early-Bird-Angebot. Diese Version soll später für 199 US-Dollar zu haben sein.

Konfigurationen mit einem Ryzen 7 5700U APU beginnen bei einem Early-Bird-Preis von 219 US-Dollar für eine Barebone-Einheit und reichen bis zu 379 US-Dollar für ein Modell mit 32 GB RAM und einer 1 TB SSD.

