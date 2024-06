Bescheidenheit als Erfolgsrezept: Wie Chefs ihre Mitarbeiter motivieren und fördern

Bescheidene Chefs haben einen positiven Einfluss auf ihre Mitarbeiter und fördern deren Führungspotenzial. Eine aktuelle Studie der University of South Australia, geleitet von Xiao Lin, zeigt weitere positive Effekte dieses Führungsstils.

Anzeige Anzeige

Laut der Studie zeichnen sich bescheidene Chefs dadurch aus, dass sie sich selbst richtig einschätzen, die Stärken und die Arbeit ihrer Mitarbeiter schätzen und offen für kritisches Feedback sind.

Sie hören ihren Mitarbeitern aktiv zu und unterstützen deren berufliche Entwicklung. Zudem fördern sie die Eigeninitiative ihrer Mitarbeiter, was zu einem positiven Arbeitsumfeld beiträgt.

Anzeige Anzeige

Bescheidene Chefs entfesseln das Potenzial der Mitarbeiter

„Bescheidene Führung ist ein wirksames Instrument, um den Status der Mitarbeiter zu verbessern und ihr Potenzial zu entfesseln, was zu einem engagierteren, innovativeren und leistungsfähigeren Arbeitsplatz führt“, sagt Xiao Lin Phys.org.

Mithilfe des Führungsstil können Führungskräfte das Wohlbefinden und die Belastbarkeit der Mitarbeiter steigern. Bescheidene Vorgesetzte lassen sich zudem von ihren Mitarbeitern neue Dinge beibringen, was zu einem offenen und lernbereiten Arbeitsumfeld beiträgt.

Anzeige Anzeige

Nicht alle Mitarbeiter springen auf diesen Führungsstil an

Allerdings ist der bescheidene Führungsstil nicht für alle Mitarbeiter gleichermaßen geeignet. „Menschen, die nicht so viel Wert auf ihre eigene Entwicklung und ihren Erfolg am Arbeitsplatz legen, profitieren weniger vom bescheidenen Führungsverhalten“, sagt Xiao Lin weiter. Diese Mitarbeiter haben kein Interesse daran, Führungskräften etwas beizubringen oder ihnen ihre Stärken zu zeigen.

Mitarbeiter, die sich auf individuelle Entwicklung und Erfolg im Berufsleben konzentrieren, profitieren am stärksten vom bescheidenen Führungsstil. Alle Ergebnisse haben Xiao Lin und ihr Team in einer Studie im Journal of Organizational Behavior zusammengefasst.