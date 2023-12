News Artikel merken

Wegen eines falschen Bestellbuttons: Viele Onlinekäufe nicht rechtskräftig

Buttons wie „Mit Paypal zahlen“ finden sich in so gut wie jedem Onlineshop. Doch das kann zu Problemen führen: In manchen Fällen sorgt die Bezeichnung dafür, dass der Vertrag nicht wirksam ist.