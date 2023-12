Betritron: Das verrückte Boot-Camper-E-Bike gibt es jetzt auch als Anhänger

Es gibt viele verrückte Erfindungen und das E-Trike von Betriton ist definitiv eine. Mit einem angebauten Boot-Aufsatz, in dem man auch campen kann, ist der Betritron definitiv ein Hingucker. Der ursprüngliche Z-Triton kam im Jahr 2022 auf den Markt.

Da das ganze Konstrukt für den E-Bike-Alltag aber etwas zu klobig ist, bietet der Hersteller nun auch Boot und Camper als Anhänger an. Seit diesem Monat ist der Betritron-Trailer vorbestellbar. Für 100 Euro können sich Interessierte einen Platz in der Warteschlange sichern. Die Preise für den kompletten Boot-Camper-Anhänger beginnen bei 9.900 Euro für das Basismodell mit Einzelbatterie. Jedoch kann man das Modell auch noch mit einer Doppelbatterie oder mit zusätzlichen Upgrades wie Schlafmatte, Außenbeleuchtung und Stauraum im Inneren aufwerten.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Launch-Video zeigt den neuen Anhänger in Action. Die Betriton-Trailer-Version kann mit einem Aufsatz von jedem E-Bike gezogen werden und hat zwei Hauptfunktionen: Sie ist ein Elektroboot und ein kleines Wohnmobil mit verschiedenen Kabinenoptionen. Der Anhänger ist kein schwer zusammengeschweißtes Teil, sondern wird als Bausatz geliefert. Eine einfache Werkzeugausrüstung, ähnlich wie bei Ikea-Bausätzen, soll ausreichen, um den Betritron-Trailer aufzubauen.

Das kann der Boot-Camper-Trailer

Für den Wechsel aufs Wasser müssen laut dem Unternehmen aus Lettland nur vier Schrauben entfernt werden. Auf dem Wasser funktioniert der Anhänger als ein kleines E-Boot, mit dem du mit maximal acht Kilometern pro Stunde über Seen oder andere ruhige Gewässer schippern kannst. Die Kabinenabdeckung lässt sich individuell anpassen. So kann das Gerüst bis auf ein Minimum für eine Bootstour entfernt werden oder es kann mithilfe einer Abdeckung aus der Kabine ein kleiner Wohnwagen werden. Platz ist nämlich genug in dem Anhänger-Boot-Camper.

Anzeige Anzeige

9 Bilder ansehen Dieser E-Bike-Anhänger ist auch ein Boot und ein Camper Quelle: Foto: Be-Tritron

Die Auslieferungen sollen im nächsten Jahr starten – ein genauerer Zeitpunkt steht jedoch nicht fest. Wer sich den Anhänger beziehungsweise den Camper beziehungsweise das Boot bestellt hat, bekommt eine Benachrichtigung, wenn es Zeit ist, das eigene Modell zu konfigurieren.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema