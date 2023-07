Bild-KI zeigt: So sähen eure liebsten Gaming-Charaktere im echten Leben aus

In modernen Videospielen für die Playstation 5 oder die Xbox Series X erleben wir mittlerweile nahezu fotorealistische Umgebungen und lebensechte Charaktere. Das war aber nicht immer so. Aufgrund begrenzter technischer Möglichkeiten und Pixel mussten Entwickler:innen vor einigen Jahren noch viel erfinderischer sein, um Charaktere in Videospielen darzustellen. Das soll beispielsweise der Grund dafür sein, dass Nintendos Mario einen Bart und eine Mütze trägt.

Anzeige Anzeige

Doch wie würden diese Charaktere in der echten Welt aussehen? Diese Frage können Bild-KI wie Midjourney mittlerweile erstaunlich gut beantworten, wie unser Experiment zeigt. Wichtig ist dabei zu sagen, dass wir die KI sehr allgemein nach „Charakter XY im realen Leben“ gefragt haben, um zu testen, was sie daraus macht. Wer gezielt Bilder per KI generieren möchte, sollte dafür präzisere Prompts verwenden, um Bilder zu bekommen, die den eigenen Vorstellungen entsprechen.

Wir haben für euch in einem gesonderten Ratgeber aufgeschrieben, wie ihr Midjourney nutzt und welche Alternativen es gibt.

Anzeige Anzeige

So sähen beliebte Charaktere aus Videospielen im echten Leben aus

Hier geht’s zu unserer Bildergalerie mit Gaming-Charakteren wie Sonic, Mario, Duke Nukem und Co:

14 Bilder ansehen Bild-KI zeigt Charaktere aus Videospielen im realen Leben Quelle: Midjourney

Noch mehr coole Bild-KI-Experimente

Auf Reddit gibt es eine große Community, die sich über die Möglichkeiten KI-generierter Bilder austauscht. Dabei kommen immer wieder lustige und sehenswerte Bilderserien heraus. So hat ein KI-Künstler beispielsweise Harry Potter Charaktere eine große Party in Hogwarts feiern lassen, ein anderer Elon Musk und andere Milliardäre als Tellerwäscher und Burgerbrater abgebildet, und ein weiterer einen Ausblick darauf gegeben, wie potenzielle Daniel-Craig-Nachfolger als James Bond aussähen.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema Künstliche Intelligenz Bild-KI