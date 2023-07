Midjourney AI: So nutzt ihr die Bild-KI und diese Alternativen gibt es

Der Papst in extravaganter weißer Jacke, der nächste James Bond, abstrakte Kunst oder ein bislang unentdecktes Werk von van Gogh? All das gibt es im Internet bereits – erstellt mit der Bild-KI Midjourney. Die Resultate sind immer wieder erstaunlich und zeigen, wozu die Technologie bereits in der Lage ist. Aber wie kann man Midjourney selber nutzen und tut es nicht auch eine der Alternativen? Wir erklären es euch.

Was zeichnet Midjourney aus?

Midjourney überzeugt vor allem mit der Bildqualität und der optischen Vielseitigkeit. Wer mit einer Bild-KI menschliche Charaktere erstellen oder möglichst realistische Bilder entwerfen will, bekommt hier einiges geboten. Dafür gibt es aber keine anzapfbare API wie beispielsweise bei Dall-E und das Tool ist auch nicht kostenlos und Open Source wie Stable Diffusion.

Midjourney V5: Das kann die neue Version

Midjourney V5 liefert eine große stilistische Vielfalt und vor allem qualitativ hochwertigere Bilder. Zudem wurde weiter an einigen Problemstellen der Bild-KI (Stichwort: Hände und Finger) gefeilt. Allerdings soll diese Version immer noch weit entfernt von Funktionsumfang und Qualität der finalen Fassung der Bild-KI sein. Vor allem tatsächlich existierende Personen lassen sich schon jetzt mit Midjourney V5 besser darstellen als mit den anderen bekannten Diensten.

Wie kann ich mich bei Midjourney anmelden?

Um euch bei Midjourney anzumelden, braucht ihr zunächst einen Discord-Account. Habt ihr euch diesen angelegt, ruft die Midjourney-Website auf, meldet euch dort mit euren Discord-Daten an und abonniert einen der Pläne. Anschließend erhaltet ihr eine Einladung auf den entsprechenden Discord-Server. Solltet ihr die Einladung nicht finden können, klickt in Discord auf „Server hinzufügen“ und gebt dort „http://discord.gg/midjourney“ ein, um dem Server beitreten zu können.

Wer steckt hinter Midjourney

Midjourney wurde von David Holz gegründet, der es auch weiterhin leitet. Im Gegensatz zu vielen derzeit populären KI-Tools wie ChatGPT oder Bard steckt kein Unternehmen wie Microsoft, Google oder Meta dahinter.

Brauche ich für Midjourney einen Discord-Account?

Eine Anmeldung ohne Discord ist bei Midjoruney derzeit nicht möglich.

Kann ich Midjourney kostenlos nutzen?

Im März 2023 hat Midjourney die kostenlose Testversion eingestellt. Als offizielle Begründung wurde der exzessive Missbrauch der Bild-KI für Deepfakes wie beispielsweise für Fake-Fotos vom Papst oder Donald Trump genannt.

Wie viel kostet Midjourney?

Der aktuell günstigste Plan startet bei acht Dollar pro Monat im Jahresabo. Wollt ihr monatlich kündigen, fällt der Preis 20 Prozent höher aus. Wer Midjourney für sein Unternehmen nutzen möchte, benötigt ab einem Umsatz von einer Millionen Dollar den Pro-Plan (ab 48 Dollar im Monat).

Erste Schritte: So erstellst du dein erstes Midjourney-Bild

Wenn du direkt loslegen willst, betritt auf dem Midjourney-Discord-Server einen der „Newbie“-Räume und gib dort in den Chat „/image“ gefolgt von deinem Prompt ein. Im Anschluss wird dein Bild erstellt und dir vom Bot zugeschickt, was je nach Bezahlplan schneller oder etwas langsamer geht. Du bekommst vier Bildvorschläge, für die du jetzt noch ein Upscaling (Befehl: U1-u4) oder weitere Variationen (V1-V4) anfordern kannst.

Wie kann ich ein Midjourney-Bild speichern?

Klick einfach auf das Bild und lass es dir so in Originalgröße anzeigen. Per Rechtsklick lässt sich dann das Bild speichern.

Können alle meine Prompts und Bilder sehen?

Eure Prompts gebt ihr in Discord-Rooms mit anderen Midjourney-Nutzern ein und dort werden auch eure Ergebnisse ausgegeben. Dort ist allerdings ein so reger Betrieb, dass einzelne Anfragen nicht stärker ins Auge fallen. Ihr könnt euch aber gut durch die Prompts und Ergebnisse der Community scrollen, um so besser zu verstehen, was eine gute Eingabe bei Midjourney AI ausmacht.

Wer den Pro-Plan abonniert, der kann im sogenannten „Stealth Modus“ Bilder generieren, ohne dass andere Discord-User sie sehen.

Was ist ein guter Midjourney-Prompt?

Grundsätzlich gilt: je präziser der Prompt, desto besser das Ergebnis. Natürlich kann es auch Spaß machen, sich davon überraschen zu lassen, was die KI aus eher vagen Befehlen macht. Wer aber ein konkretes Ziel verfolgt, sollte dieses auch möglichst ausführlich und stringent formulieren. Wichtig sind besonders folgende Informationen:

Was soll das zentrale Element des Bildes sein (Person, Objekt etc.)?

Wie soll es dargestellt werden (beispielsweise Porträt, im Fokus, Ganzkörperaufnahme, perspektivische Verzerrung)?

Wie soll der Hintergrund beschaffen sein (einfarbig, mit weiteren Objekten, Landschaft, Himmel etc.)?

In welchem Stil soll das Bild erstellt werden (beispielsweise Öl-Gemälde, realistisches Foto oder abstrakte Kunst)?

Ihr könnt auch den Namen von Künstler:innen in den Prompt integrieren, sodass das Bild im selben Stil gehalten wird.

Sollen bestimmte Farbtöne vorherrschen?

Verwendet Mengenangaben (zum Beispiel „ein Rudel Hunde“ statt nur „Hunde“ oder eine konkrete Zahl).

Midjourney funktioniert mittlerweile so gut, dass auch weniger präzise Prompts gute Ergebnisse liefern, vor allem wenn ihr abstraktere Bilder kreieren wollt. Wahre Kunstwerke erschafft ihr aber mit besonders ausführlichen Eingaben. Wichtig: Mit „ausführlich“ ist nicht schwammig gemeint. Für alle Bild-KI-Prompts (auch für Midjourney-Alternativen) gilt, dass ihr überflüssige Wörter, die keine zusätzlichen Informationen enthalten, aus dem Prompt streichen solltet.

Für Experten: Bild-Prompts und Parameter

Du kannst auch bestehende Bilder in deinen Prompt integrieren, beispielsweise um die gewünschte Stilrichtung zu verdeutlichen. Dazu musst du die entsprechende Bild-URL direkt an den Anfang deines Prompts stellen oder ein Bild von deiner Festplatte hochladen. Dazu ziehst du das Bild per Drag & Drop nach der üblichen Eingabe von „/image“ in deinen Chat mit dem Midjourney-Bot. Du kannst auch mehrere Bilder miteinander kombinieren.

Parameter hingegen gehören ans Ende deines Prompts. Midjourney hat eine Liste mit den wichtigsten Parametern veröffentlicht. Dazu gehören unter anderem „ar“ für die Aspect-Ratio, „No“ für sogenannte „Negative Prompts““ wenn ihr etwas nicht auf dem Bild haben wollt, oder „Chaos“, um festzulegen, wie viel Varianz die Bilder liefern sollen. Am Ende ist euer Prompt also folgendermaßen aufgebaut: „/image“ + Bild-URL (optional) + Text-Prompt + Parameter (optional).

Noch mehr Tipps findet ihr in der Dokumentation direkt bei Midjourney.

Welche kostenlosen Midjourney-Alternativen gibt es?

Zu den beliebtesten kostenlosen Midjourney-Alternativen zählen vor allem Stable Diffusion (dort ist aktuell nicht mal ein Account nötig) und Dall-E von OpenAI. Meta (Cm3leon) und Google (Imagen) arbeiten auch an Bild-KI. Es gibt auch weitere Formen der Bild-KI: Stable Doodle erstellt beispielsweise Bilder aus euren Skizzen. Vor allem Stable Diffusion hebt sich als Open-Source-Tool von einem Großteil der Konkurrenz ab. Zudem liefert die Bild-KI mit dem richtigen Prompt auch sehenswerte Ergebnisse. Nur wenn Personen erstellt werden sollen, hakt es noch ein bisschen stärker.

Inspiration: Wo finde ich Midjourney-Bilder?

Wenn ihr wissen wollt, was mit der Bild-KI schon möglich ist und welche Fortschritte es mit Midjourney V5 gab, findet ihr im Internet jede Menge spannende Experimente. Im Reddit-Thread r/midjourney teilen Menschen ihre Ergebnisse und liefern teilweise auch die zugehörigen Prompts gleich mit.

In dieser Bildergalerie findet ihr einige beeindruckende Beispiele für die Möglichkeiten von Midjourney:

Wie ist die Rechtslage für Midjourney-Bilder?

In den Midjourney-AGB findet sich folgender Passus: „If You are not a Paid Member, You don’t own the Assets You create. Instead, Midjourney grants You a license to the Assets under the Creative Commons Noncommercial 4.0 Attribution International License.“ Wer Bilder mit Midjourney erstellt, besitzt sie also nicht zwangsläufig. In den USA wurde beispielsweise vor einigen Monaten von der zuständigen Behörde entschieden, dass Künstler:innen kein Copyright für KI-generierte Bilder einfordern können.

Stable Diffusion, Midjourney und Co. sind nicht nur wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt worden. Immer wieder wird darüber diskutiert, anhand welcher Daten künstliche Intelligenzen trainiert werden dürfen und was passiert, wenn diese Daten urheberrechtlich geschützt sind. Nicht zuletzt ist da noch die Frage, wie es mit dem Urheberrecht aussieht, wenn Bilder generiert werden, die den geschützten Originalen sehr ähnlich sind. Bild-KI ist einer der zahlreichen KI-Bereiche, der sich schneller entwickelt, als der Gesetzgeber hinterherkommt. Wer die KI-Bilder kommerziell nutzt, sollte also die entsprechende Rechtsprechung aktiv mitverfolgen, um auf etwaige Änderungen schnell reagieren zu können.

