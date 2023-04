Bing als Standardsuche auf Samsung-Smartphones? Nicht so schnell!

Google-Suche raus, Bing mit ChatGPT rein – so lautete der Bericht der New York Times zu Samsungs angeblichen Überlegungen, die Standardsuchmaschine auf Galaxy-Smartphones auszutauschen, in Kurzform. Da Samsungs Mobilgeräte auf Android basieren und auf den Play-Store und weitere Dienste des Google-Ökosystems zugreifen können, ist das Ganze doch nicht so einfach erledigt, wie es zunächst klingt.