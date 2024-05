Der Bitcoin-Pizza-Day: Warum ein Deal von 2010 noch heute gefeiert wird

Zwei Pizzen für 650 Millionen Dollar? Was hinter dem Bitcoin-Pizza-Day steckt. (Foto: MMD Creative / Shutterstock)

Es ist der 18. Mai 2010, Mittagszeit. In einem Bitcoin-Forum postet Laszlo Hanyecz ein Angebot, das in die Geschichte der Kryptowährungen eingehen wird. Der Programmierer aus Jacksonville, Florida, will eine Pizzalieferung mit Bitcoin bezahlen.

Was er nicht weiß: Mit seinem Deal legt er den Grundstein für den „Bitcoin-Pizza-Tag“, der von der Kryptobörse Binance noch Jahre später mit Pizza-Aktionen gefeiert wird.

2 große Pizzen für 10.000 Bitcoin

Hanyecz schreibt 2010 im Forum Bitcointalk: „Ich zahle 10.000 Bitcoin für ein paar Pizzen… vielleicht 2 große, damit ich am nächsten Tag noch etwas übrig habe.“ Er stelle sich das Ganze vor wie eine Art Zimmerservice im Hotel, eine „Lieferung von Lebensmitteln im Tausch gegen Bitcoin, ohne dass ich sie selbst bestellen oder zubereiten muss“.

Was den Rest des Deals angeht, gibt sich Hanyecz ziemlich unkompliziert: „Man kann die Pizza selbst machen und zu mir nach Hause bringen oder sie für mich bei einem Lieferdienst bestellen“. Beim Belag könne er sich schlichte Käsepizzen vorstellen, oder „das übliche Zeug“ wie „Zwiebeln, Paprika, Wurst, Champignons, Tomaten, Peperoni und so weiter“.

Die 10.000 Bitcoin, die Hanyecz 2010 bietet, sind damals rund 41 US-Dollar wert. Nach wenigen Stunden melden sich die ersten Interessenten am Pizza-Deal, weil Hanyecz aber in den USA sitzt und sie in Europa, wird aus der Lieferung erst einmal nichts.

Ein paar Tage später fragt Hanyecz noch einmal nach, „also will mir niemand eine Pizza kaufen? Ist der Bitcoin-Betrag, den ich anbiete, zu niedrig?“ Auf die Gegenfrage, was ihn denn zum Deal motiviere, antwortet der Programmierer: „Ich denke nur, es wäre interessant, wenn ich sagen könnte, dass ich eine Pizza mit Bitcoin bezahlt habe.“

Pizza-Bitcoin-Day: Der erste kommerzielle Bitcoin-Einsatz

Einen Tag später, am 22. Mai 2010, vermeldet Hanyecz dann doch einen Erfolg: „Ich möchte nur berichten, dass ich 10.000 Bitcoin erfolgreich gegen Pizza eingetauscht habe.“ Ein Brite hat ihm für insgesamt 25 Dollar zwei Pizzen liefern lassen. Es ist das erste Mal, dass Bitcoin für eine kommerzielle Transaktion benutzt wird, der 22. Mai wird damit zum „Bitcoin-Pizza-Day“.

Mittlerweile sind nicht nur zahlreiche Transaktionen mit Bitcoin über die Bühne gegangen, auch der Wert von Hanyecz‘ Pizza-Bezahlung hat sich drastisch verändert: Die 10.000 Bitcoin würden Stand heute nicht mehr mit 41 Dollar aufgewogen, sondern mit stolzen 680 Millionen Dollar.

In einem Interview von 2021 erklärt der Programmierer allerdings, er bereue seinen Bitcoin-Deal trotzdem nicht. „Ich denke, es ist großartig, dass ich auf diese Weise Teil der frühen Geschichte von Bitcoin sein konnte.“

