Vor Black Friday: Das sind die besten und preiswertesten Fernseher

Es gibt unzählige Fernseher, doch was ist der Beste? (Foto: Proxima Studio / Shutterstock)

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Wer sich einen neuen Fernseher kaufen möchte, der hat oft die Qual der Wahl. Es gibt unzählige Modelle, Marken und Größen auf dem Markt. Doch welcher Fernseher bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erfüllt die individuellen Bedürfnisse der Nutzer?

Anzeige Anzeige

Die Stiftung Warentest hat 355 Fernseher getestet und verrät, welche Geräte überzeugen können. Für den Fernseher-Test wurden die Geräte in vier Bereichen bewertet: Bildqualität, Tonqualität, Bedienung und Stromverbrauch. Diese Bereiche machten jeweils 45, 20, 25 und 10 Prozent der Gesamtnote aus.

Die Bildqualität ist für viele Fernsehzuschauer das wichtigste Kriterium. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Auflösung, dem Kontrast, der Farbwiedergabe und der Blickwinkelstabilität. Die Tonqualität beurteilt, wie gut der Fernseher den Ton wiedergibt, ohne zu verzerren oder zu rauschen. Die Bedienung bewertet, wie einfach und intuitiv der Fernseher zu bedienen ist, zum Beispiel über die Fernbedienung, das Menü oder die Sprachsteuerung, und der Stromverbrauch misst, wie viel Energie der Fernseher im Betrieb und im Standby-Modus verbraucht.

Anzeige Anzeige

Tipp: In der Zeit rund um den Black Friday 2023 gibt es viele Technik-Produkte günstiger. Darunter sind auch einige interessante Angebote für Smart-TVs. In unserer Übersicht findet ihr die wichtigsten Angebote der Black-Friday-Week von Amazon, Mediamarkt, Otto und Co.

LG

Der Beste: LG OLED55G19LA

Der LG OLED55G19LA ist ein OLED-Fernseher, der mit dem Panel OLED Evo ausgestattet ist. Dieses Panel bietet eine höhere Helligkeit und einen besseren Kontrast als herkömmliche OLED-Panels. Der Fernseher zeichnet sich durch ein elegantes Design und eine hochwertige Verarbeitung aus. Er besitzt eine 4K-Auflösung und unterstützt HDR10, Dolby Vision und HLG. Auch das 4.2-Kanal-Lautsprechersystem mit 60 Watt Leistung schneidet im Test gut ab.

Anzeige Anzeige

Er läuft mit dem Betriebssystem WebOS 6.0, das eine benutzerfreundliche Oberfläche und viele Apps bietet. Außerdem ist eine intelligente Fernbedienung mit Sprachsteuerung und einem integrierten Mikrofon im Lieferumfang enthalten. Der LG OLED55G19LA eignet sich ideal für Film- und Serienfans, die eine hohe Bildqualität schätzen. Als Gesamtnote gab es von Stiftung Warentest die 1,6 – besser Schnitt kein anderer Fernseher ab. Kostenpunkt im Schnitt: 1.540 Euro.

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: LG OLED48A29LA

Auch der LG OLED48A29LA verfügt über einen OLED-Bildschirm, der eine hervorragende Bildqualität und eine Auflösung von 4K bietet. Der Klang des Fernsehers ist ebenfalls gut, mit einem 2.2-Kanal-Lautsprechersystem, das eine klare und volle Wiedergabe von Musik und Stimmen bietet und einem integrierten Subwoofer, der für einen guten Bass sorgt.

Anzeige Anzeige

Der LG OLED48A29LA eignet sich hervorragend für Gamer, da er eine sehr geringe Latenz hat und sogar über einen speziellen Gamingmodus verfügt, der die Bildqualität und die Reaktionszeit optimiert. Außerdem hat er auch eine HDMI-2.1-Schnittstelle, die für die neuesten Konsolen wie die Playstation 5 oder die Xbox Series X geeignet ist. Als Gesamtnote gab es von Stiftung Warentest die 1,8 – bei einem Preis von gerade einmal 815 Euro.

Black-Friday-Angebot: Den LG-Fernseher bekommt ihr aktuell für 599 Euro bei Mediamarkt (48 Zoll)* und bei Amazon* und auch die 55- und 65-Zoll-Varianten sind dort günstiger. (Stand 21. November 2023)

Samsung

Der Beste: Samsung GQ55S95BAT

Samsungs bestes Stück ist laut Stiftung Warentest der GQ55S95BAT. Auch hier hat es ein OLED-Fernseher mit 4K-Auflösung auf den ersten Platz geschafft. Er verfügt über ein selbstleuchtendes OLED-Panel, das eine hohe Helligkeit, ein sehr gutes Schwarz und eine brillante Farbdarstellung bietet. Die Bildwiedergabe ist natürlich und detailreich, auch bei schnellen Bewegungen oder dunklen Szenen.

Anzeige Anzeige

Der Fernseher unterstützt HDR, OLED-Twin, HDMI 2.1 und eine Bildfrequenz von 120 Hertz, was ihn ideal für Gaming und Streaming macht. Außerdem hat er eine gute Klangqualität, die durch den Atmos-Klang noch verbessert wird. Der Samsung GQ55S95BAT ist für alle geeignet, die einen modernen und leistungsstarken Fernseher suchen und bereit sind, mehr als anderthalb Tausend Euro zu investieren. Als Gesamtnote gab es von Stiftung Warentest die 1,7. Der durchschnittliche Preis für das Gerät liegt bei 1.600 Euro.

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: Samsung GQ55Q80BAT

Für gerade einmal etwas mehr als die Hälfte ist der Samsung GQ55Q80BAT eine echte Alternative. Der Smart TV verfügt zwar nicht über ein OLED-Display, sondern über einen QLED-Bildschirm, aber auch der ist für 4K-Auflösung und eine hohe Bildwiederholrate bekannt. Der Fernseher zeichnet sich durch eine sehr gute Bildqualität aus, die dank der Quantum-Dot-Technologie und der Direct-Full-Array-Hintergrundbeleuchtung lebendige Farben, starke Kontraste und eine hohe Helligkeit bietet.

Aufgrund seiner geringen Eingangsverzögerung eignet sich der TV vor allem ideal für Gaming und Sportübertragungen. Gesteuert werden kann das Gerät außerdem per Stimme oder Smartphone. Als Gesamtnote gab es von Stiftung Warentest die Note 1,9 bei einem Preis von nur 810 Euro.

Anzeige Anzeige

Sony

Der Beste: Sony XR-65A75K

Der Sony XR-65A75K ist wieder ein OLED-Fernseher, der allerdings über die Bravia-XR-Technologie verfügt, die ein dynamisches und realistisches Bild mit hohem Kontrast, lebendigen Farben und flüssigen Bewegungen erzeugt. Unterstützt werden auch HDR10, Dolby Vision und Imax Enhanced, um die Bildqualität weiter zu verbessern.

Das Gerät ist außerdem mit Google TV ausgestattet, was einen einfachen Zugriff auf zahlreiche Apps und Streaming-Dienste bietet. Steuern lässt er sich auch mit Google Assistant, Alexa oder Siri. Optimal geeignet ist der Sony XR-65A75K für Nutzer, die Wert auf eine hohe Bildqualität und einen immersiven Sound legen. Als Gesamtnote gab es von Stiftung Warentest die Note 1,8 bei einem Preis von im Schnitt 1.840 Euro.

Black-Friday-Angebot: Den Sony-Fernseher mit 65 Zoll bekommt ihr aktuell bei Otto für 1.399 Euro* (Stand 21. November 2023)

Anzeige Anzeige

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: Sony KD-43X80J

Der Sony KD-43X80J ist ein 4K-Smart-TV mit Google TV und er verfügt über ein hohes Kontrastverhältnis mit lokaler Dimmung, die für ein lebendiges Bild sorgt. Die Farb- und Tonqualität ist ebenfalls gut, erwähnt werden sollte hier aber auch, dass er kein OLED-Display hat, was bedeutet, dass er dunkle Szenen nicht so gut darstellen kann wie andere Modelle.

Er hat auch nicht die neuesten HDMI/HDCP- und HDR-Optionen, die für einige Inhalte wichtig sein könnten. Wer da eh keinen Wert drauf legt, für den ist der Sony KD-43X80J ein guter Fernseher für seine Preisklasse. Als Gesamtnote gab es von der Stiftung Warentest zwar nur die Note 2,4, aber bei einem Preis von lediglich 675 Euro ist das Ergebnis immer noch top.

Philips

Der Beste mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis: Philips 55OLED706

Bei Philips stellen wir euch nur ein Gerät vor, denn der Philips 55OLED706 ist sowohl hauseigener Testsieger als auch mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgeszeichnet. Bei dem Gerät handelt es sich um einen OLED-Fernseher mit einer Bildschirmauflösung von 4K und er unterstützt auch HDR, Dolby Vision und Dolby Atmos, was für ein immersives Heimkinoerlebnis sorgt.

Anzeige Anzeige

Der Philips 55OLED706 ist mit Google Assistant und Alexa kompatibel, was die Bedienung erleichtern kann, wenn gewünscht. Ebenfalls verfügt er auch über eine HDMI-2.1-Schnittstelle, die 4K-Videos mit 120 Hertz abspielen kann, was gerade für Gamer ideal ist. Er unterstützt außerdem DTS Play-Fi, wodurch der Fernseher mit anderen Lautsprechern im Haus verbunden werden und so ein Multiroom-Audiosystem erschaffen kann. Als Gesamtnote gab es von Stiftung Warentest die Note 1,9 bei einem Preis von im Schnitt 1.000 Euro.

Panasonic

Der Beste: Panasonic TX-65JZW2004

Der Panasonic TX-65JZW2004 ist auch ein OLED-Fernseher mit einer Auflösung von 4K. Er bietet ein sehr helles, farbenfrohes und natürliches Bild, das sich an verschiedene Lichtverhältnisse anpassen kann, und unterstützt auch Dolby Vision IQ, HDR10 Plus und HLG für eine verbesserte Bildqualität bei verschiedenen Inhalten. Das Gerät verfügt über einen integrierten Dolby-Atmos-Lautsprecher sowie einen HDMI-2.1-Anschluss, was Gamer freuen dürfte.

Als Gesamtnote gab es von Stiftung Warentest die Note 1,8. Allerdings ist der Panasonic TX-65JZW2004 mit einem Preis von 2.810 Euro etwas teurer als vergleichbare Geräte.

Anzeige Anzeige

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: Panasonic TX-65JXW944

Auch der Panasonic TX-65JXW944 hat einen Bildschirm mit 4K-Auflösung und HDR-Unterstützung. Er bietet ein hochwertiges Bild mit natürlichen Farben, hoher Helligkeit und gutem Kontrast und eignet sich besonders für helle Räume, da er eine geringe Reflexion hat.

Außerdem ist er mit Googles Assistant und Amazons Alexa kompatibel und verfügt über einen internen Speicher von 16 Gigabyte, auf dem man Apps und Spiele installieren kann. Als Gesamtnote gab es von Stiftung Warentest die Note 2,0 bei einem Preis von im Schnitt 920 Euro.