Block Breaker: Google versteckt ein neues Spiel in der Suche – so schaltet ihr es frei

Block Breaker ist ein Remake des älteren Atari-Klassikers Breakout. Bei diesem Spiel bekommt ihr eine Art steuerbare Plattform, die wie ein Tennisschläger funktioniert. Mit dieser Plattform kann man einen Ball abfeuern oder abprallen lassen. Damit zielt ihr dann auf bunte Klötze, die beim Kontakt mit dem Ball zerspringen und dem Spieler Punkte geben. Genau dieses Spiel hat Google in der Suche versteckt.

So spielt ihr Block Breaker

Um es freizuschalten, müsst ihr „Block Breaker Google Game“ oder „Breakout Atari“ in der Google-Suche eintippen. Die zeigt dann direkt eine „Spielen“-Taste an. Ihr braucht dafür nichts zu installieren und könnt direkt im Browser zocken – egal ob vom PC, Tablet oder Smartphone.

Ziel des Spiels ist es, alle Klötze abzuräumen und gleichzeitig den Ball nicht die untere Bildschirmseite berühren zu lassen. Sollte das passieren, verliert man eines von drei Herzen. Am Ende kämpft man um einen möglichst hohen Highscore. Punkte bekommt ihr, indem ihr laufend Blöcke zerstört. Es existieren auch Sonderblöcke, die im Laufe des Spiels Extras fallen lassen, die etwa eure Plattform vergrößern oder mehr Bälle ins Spiel bringen. Sind am Ende alle Blöcke zerstört, taucht ein neues Set an Blöcken auf – das Spiel geht also theoretisch unendlich weiter, bis ihr alle Leben verloren habt oder das Spiel mit einer gewissen Punktezahl beendet.

Am Rechner steuert ihr eure Plattform ganz einfach über die Pfeiltasten eurer Tastatur nach links oder rechts. Auf mobilen Geräten müsst ihr den Bildschirm auf der jeweiligen Seite antippen.

