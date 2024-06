Besser als Boeing? 5 Steam-Games, die zeigen, wie kompliziert die Luftfahrt ist

Viele haben diesen Traum in ihrer Kindheit gehabt: später mal irgendwas mit Flugzeugen machen. Sei es als Pilotin oder Steward in einer dieser gigantischen Maschinen, die man immer so weit oben am Himmel hat fliegen sehen. Damals natürlich noch ohne wissen, wie kompliziert das alles eigentlich ist.

Von der Konstruktion eines Flugzeugs bis zur Wartung, dem Navigieren, der Planung in der Luft und am Boden oder dem Bau eines neuen Flughafens – eigentlich alles, was mit dem Luftfahrtgeschäft zu tun hat, ist eine äußerst komplexe und oft auch nervenaufreibende Angelegenheit.

Zum Glück gibt es Videospiele, in denen ihr zumindest eine Ahnung davon bekommen könnt, wie sich so ein Job anfühlt, von dem man als Kind noch geträumt hat. Fünf solcher Spiele haben wir für euch rausgesucht. In denen könnt ihr Pilot werden, Flüge abfertigen oder direkt einen eigenen Flughafen bauen. Aber Achtung: Anspruchsvoll sind sie alle – machen dabei aber auch echt Spaß.

5 Steam-Games, in denen ihr die Luftfahrt besser kennenlernt:

Das Schöne an Videospielen ist, dass euch in den virtuellen Welten in ganz unterschiedliche Jobs Einblick gewährt wird. Oft arbeiten die Entwickler eng mit Experten aus vielen Fachbereichen zusammen, um ihre Simulationen oder Aufbauspiele so realistisch wie möglich zu machen.

Solltet ihr etwa ein Cannabis-Geschäft betreiben wollen oder direkt selbst ein Videospiel-Studio eröffnen, gibt es passende Management-Games für euch. Oder wollt ihr lieber einen Zoo leiten oder ein hochkomplexes Straßennetz aus dem Boden stampfen? Dafür gibt es eine große Anzahl an Aufbauspielen.

Natürlich geht es bei diesen Spielen in erster Linie um den Spaß. Dennoch könnt ihr auch etwas über Jobs und Arbeitsabläufe lernen, zu denen ihr sonst wohl keinen Zugang hättet.

Und manchmal kann es sogar passieren, dass Menschen durch bestimmte Videospiele den Job finden, den sie Jahre später dann wirklich ausüben werden. Wir haben daher mit einigen Gamern darüber gesprochen, wie sie durch ein Spiel das Interesse für ihren zukünftigen Job entdeckt haben. Von einem Piloten bis zu einem Bauern sind einige Berufsgruppen dabei – und da soll nochmal jemand sagen, Videospiele seien nur Zeitvertreib.

