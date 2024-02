California Forever: Stadt der Superreichen soll ohne städtische Regierung funktionieren

Eine Großbaustelle in Kalifornien? Tech-Milliardäre könnten bald ihre Pläne für eine völlig neue Stadt in der Nähe von San Francisco umsetzen. (Illustration: California Forever)

California Forever: So heißt das spektakuläre Projekt, das nordöstlich von San Francisco eine völlig neue Stadt aus dem Boden stampfen will. Dahinter stecken einige Silicon-Valley-Milliardär:innen, die eine Stadt der Zukunft mit vielen Arbeitsplätzen, Solarparks und Landwirtschaft schaffen wollen.

Der Plan: Eine Stadt ohne städtische Regierung

Die Entwickler:innen von California Forever ließen laut Gizmodo schon durchblicken, dass sie die Gemeinde ausschließlich mit Privatgeldern finanzieren wollen und dass das gesamte Stadtprojekt mehr oder weniger als Geschäftsmöglichkeit angesehen wird.

Jetzt kommen Details zur Organisation der Stadt ans Licht. Das Besondere daran: Sie soll keine lokale Regierung haben. Stattdessen planen die Entwickler:innen, das neue städtische Zentrum als gemeindefreies Gebiet beizubehalten und die Regierungsführung der Bezirksregierung von Solano County zu überlassen, die die Region kontrolliert.

Reichen die Ressourcen von Solano County?

In einem Interview mit dem Onlineportal Yimby erklärte Gabriel Metcalf, der Planungsleiter von California Forever, man wolle „Teil des nicht eingemeindeten Solano County“ bleiben. „Wir werden eine sehr enge kooperative Zusammenarbeit mit dem Landkreis pflegen, um Polizei- und Feuerwehrdienste sowie alle Dienstleistungen bereitzustellen und gemeinsam an wirtschaftlichen Entwicklungsprojekten zu arbeiten“, erklärte er.

Diese Praxis wäre nicht neu, in den USA gibt es viele nicht eingemeindete Gebiete. Allerdings stellt sich bei diesem ambitionierten Projekt die Frage, ob die Ressourcen von Solano County, besonders was so elementare Dienste wie Polizei und Feuerwehr betrifft, ausreichen werden, wenn die Stadt so großen Zulauf erhält, wie es sich die Entwickler:innen vorstellen.

Potente Geldgeber:innen stecken hinter dem Projekt

Aktuell leben rund 450.000 Menschen im County im Zentrum des Bundesstaates Kalifornien. Zu klären ist auch noch, welches Mitspracherecht diese Menschen haben, wenn es um die konkrete Ausgestaltung von California Forever geht.

Laut Berichten der New York Times stecken hinter den Plänen potente Geldgeber:innen wie Linkedin-Mitgründer und Wagniskapitalgeber Reid Hoffman sowie die Geschwister und Gründer des Online-Bezahldiensts Strip, Patrik und John Collison.

