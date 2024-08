Call of Duty Black Ops 6 lässt sich schon jetzt durch einen Leak spielen – und Activision tut nichts dagegen

Schon jetzt zocken einige Gamer:innen Call of Duty: Black Ops 6. (Bild: Activision)

Eigentlich erscheint Call of Duty: Black Ops 6 erst am 25. Oktober 2024 auf diversen Plattformen. Wie Insider Gaming berichtet, gibt es aber schon jetzt Hunderte Spieler:innen, die eine frühe Version des Shooters zocken können. Das hat allerdings nichts mit einem Vorabzugang zu tun. Schuld ist ein Leak zu Call of Duty: Black Ops 6.

Anzeige Anzeige

Leak führt zu vollen Black-Ops-6-Lobbys

So wurde vor Kurzem eine frühe Version des Shooters im Netz veröffentlicht. Dadurch sind zunächst Infos zu Maps, Waffen und weiteren Gameplay-Details öffentlich geworden. Doch der Leak lässt sich nicht nur analysieren, sondern auch zocken. Das geht nur auf einer Playstation 4, die einen Jailbreak aufgespielt hat, doch das scheint viele Gamer:innen nicht davon abzuhalten, einen Blick auf die frühe Version des Shooters zu werfen.

Anzeige Anzeige

Dabei sollen die Spieler:innen nicht nur Solo gegen Bots spielen, sondern sich auf echten Servern miteinander messen können. Das Kuriose: Zwischenzeitlich gingen die Server von Call of Duty: Black Ops 6 sogar offline. Einige Gamer:innen vermuteten, dass Activision der geleakten Version einen Riegel vorgeschoben hätte. Allerdings gingen die Server kurze Zeit später wieder online und brachten sogar einige Bugfixes mit sich. Seither können Gamer:innen weiter unbehelligt zocken.

Das liegt wohl daran, dass es sich bei der geleakten Version um die Beta-Variante handelt, die Gamer:innen im Rahmen der offenen Beta Anfang September ausprobieren dürfen. Die Server für den Betatest zu Call of Duty: Black Ops 6 laufen offenbar schon und die Testversion wird von den Entwickler:innen bereits gepflegt. Einige Spieler:innen berichten aber, dass Activision entschieden gegen das Veröffentlichen von Gameplay-Videos und Screenshots vorgehen würde. Entsprechende Beiträge auf Social-Media-Plattformen wären bereits nach kurzer Zeit wieder verschwunden.

Anzeige Anzeige

In diesen Videospielen könnt ihr auch pazifistisch vorgehen

6 Bilder ansehen In diesen brutalen Spielen könnt ihr trotzdem pazifistisch sein Quelle: parilov / shutterstock

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Leak