Verwirrung um Call of Duty: Ist Black Ops 6 wirklich 300 Gigabyte groß?

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für Playstation 5, Xbox Series X/S, den PC sowie auf den älteren Konsolen PS4 und Xbox One. Schon jetzt ist die Vorfreude bei Fans der Shooterreihe groß. Allerdings sorgte ein Eintrag auf der Xbox-Store-Seite von Call of Duty: Black Ops 6 für Stirnrunzeln.

Anzeige Anzeige

Denn dort stand geschrieben, dass Call of Duty: Black Ops 6 satte 309,85 Gigabyte auf der Festplatte der Microsoft-Konsole einnehmen würde. Damit wäre etwa ein Drittel der gesamten Kapazität einer Ein-Terabyte-Konsole nur von dem Shooter belegt.

Activision Blizzard klärt auf: Black Ops 6 nimmt weniger Platz ein

Nachdem viele Fragen zur Größe von Call of Duty: Black Ops 6 entbrannt waren, meldete sich Activision über den X‑Kanal Call of Duty Updates zu Wort. Dort verkündet der Publisher normalerweise Server-Wartezeiten und Hotfixes. Activision betonte im Post, dass die Vorbestellungsseiten nicht die finale Größe von Call of Duty: Black Ops 6 repräsentieren würden.

Anzeige Anzeige

Stattdessen wäre dieser Wert eine Zusammenfassung der Installationen von Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 sowie Call of Duty: Warzone. Zudem umfassen die über 300 Gigabyte auch noch alle Sprachpakete und DLC-Inhalte. Zum Launch können Spieler:innen aber auch nur Call of Duty: Black Ops 6 herunterladen, das demnach deutlich kleiner ausfallen sollte.

Anzeige Anzeige

Die Bedenken der Call-of-Duty-Community keimen dabei nicht grundlos auf. Schon andere Teile der Reihe hatten großen Speicherbedarf. Call of Duty: Warzone allein nimmt bereits ungefähr 175 Gigabyte ein. Wer mehrere Call-of-Duty-Titel auf der Festplatte speichern will, gerät schnell in Platznöte.

Allerdings steht weiterhin nicht fest, wie groß Call of Duty: Black Ops 6 am Ende wirklich ist. Activision verspricht, dass diese Informationen noch mit der Community geteilt werden, sobald der Release näherrückt. Ihr müsst also vorerst nicht eure Konsolenfestplatten leer räumen, um Platz für Call of Duty: Black Ops 6 zu schaffen.

6 Bilder ansehen In diesen brutalen Spielen könnt ihr trotzdem pazifistisch sein Quelle: parilov / shutterstock

Mehr zu diesem Thema