Diese seltene Promo-Xbox von 2003 könnte bei Ebay ein Vermögen einbringen

Eine Original-Xbox in Grün könnte auf Ebay einen hohen Preis erzielen. (Foto: Sam Bianchini / Shutterstock)

Eine sehr seltene originale Xbox wird derzeit auf Ebay versteigert. Es handelt sich um eine spezielle Edition im Hulk-Design, die nie im Handel erhältlich war. Die Konsole wurde im Jahr 2003 bei einer Promo-Aktion verlost, um den Start des Hulk-Films zu bewerben.

Um eine der Konsolen zu gewinnen, mussten die Teilnehmer damals im Vereinigten Königreich in einem UCI Multiplex Kino Popcorn nebst Getränk kaufen. Insgesamt wurden nur 50 der Konsolen produziert, und laut dem Ebay-Eintrag wurden lediglich 36 davon an die Gewinner verteilt. Was mit den restlichen Konsolen geschehen ist, bleibt unklar.

Das Geld geht an einen guten Zweck

Damit ist die Hulk-Xbox extrem selten und ein echtes Sammlerstück. Die British Heart Foundation bietet die Konsole auf der Plattform an, nachdem sie sie von einem Spender erhalten hat.

Die Erlöse der Auktion sollen der Forschung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zugutekommen. Ein Sprecher der Heart Foundation sagte gegenüber der BBC, dass die Konsole bis zu 9.000 britische Pfund einbringen könnte, was über 10.000 Euro entspräche.

Der Gewinner der Auktion erhält somit nicht nur eine sehr seltene Konsole, sondern unterstützt auch die Forschung in diesem Bereich.

5 Spiele sind dabei

Die Heart Foundation hat die Konsole getestet und berichtet, dass sie voll funktionsfähig ist, obwohl das Laufwerk gelegentlich hängen bleiben kann. Im Umfang enthalten sind auch fünf Spiele und ein Controller. Zu den Spielen gehören Tony Hawks Underground und Underground 2, Bilbo, Marvel vs. Capcom 2 und Peter Jacksons King Kong.

Die Auktion läuft noch bis zum 15. Juni um 22:05 Uhr. Derzeit liegt das Gebot bei 7.800 Pfund, also etwas über 9.200 Euro.