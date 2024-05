Playstation 5 vs. Xbox Series X/S: So schlecht steht es um die Microsoft-Konsolen

Wer hat im Kampf Playstation vs. Xbox die Nase vorn? (Bild: Shutterstock/Miguel Lagoa)

Anfang Mai 2024 hat Microsoft gleich vier Entwicklerstudios eingestampft. Der Grund: Der Tech-Gigant will sich auf einflussreiche Titel und spannende neue Marken konzentrieren. Von den Schließungen sind die Studios Tango Gameworks (The Evil Within), Arkane Austin (Redfall) sowie Alpha Dog Games und Roundhouse Studios betroffen.

Neben den genannten Gründen könnte Microsoft so auch auf die enttäuschenden Verkaufszahlen der Xbox Series X/S reagieren, wie Analyst Daniel Ahmad auf X vermutet. Denn in den vergangenen Monaten sind die Microsoft-Konsolen stark hinter Sonys Playstation 5 zurückgefallen.

So schlecht verkauft sich die Xbox Series X/S

Laut Ahmad soll die Playstation 5 im ersten Quartal 2024 etwa 4,5 Millionen Einheiten verkauft haben. Der Analyst schätzt, dass Xbox Series X und S zusammen nur ein Fünftel dieser Verkaufszahlen erreichen konnten.

Ähnlich schlecht sieht der Vergleich aus, wenn wir uns die gesamten Verkäufe der Playstation 5 und Xbox Series X/S anschauen: Sonys PS5 konnte sich seit dem Release rund 59,2 Millionen Mal verkaufen, die Xbox Series X und S kommen zusammen nur auf 27,7 Millionen verkaufte Einheiten.

Dass die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S so niedrig sind, könnte auch daran liegen, dass Microsoft eine plattformübergreifende Strategie fährt. Viele Games erscheinen sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC und über Cloud-Streaming. Das macht es deutlich schwerer, Kund:innen an eine Plattform zu binden, die primär zum Zocken genutzt werden soll.

Vergangene Konsolengenerationen haben etwa sieben Jahre auf dem Markt verbracht, bevor sie von einer neuen Generation abgelöst wurden. Bei Xbox Series X/S und der Playstation 5 wäre dieses Ende erst 2027 erreicht. Warum die Konsolen aber schon jetzt stark veraltet sind, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Analyse.