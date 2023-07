Erster weiblicher Promi-Charakter: Bald könnt ihr diese Rapperin in „Call of Duty“ spielen

„Call of Duty: Modern Warfare II“ und „Call of Duty: Warzone“ erscheinen am 2. August. (Foto: Diego Thomazini/Shutterstock)

Der Spielehersteller Activision hat bekannt gegeben, dass die Rapperin Nicki Minaj als erste weibliche „Operator“-Spielfigur in „Call of Duty Season 5“ enthalten sein wird. Anschließend wird die US-Musikern zusammen mit Snoop Dogg und dem Artist 21 Savage bei „Warzone“ und „Modern Warfare 2“ als Teil von CODs „50 Years of Hip Hop Celebration“ auftreten.

In der Vergangenheit sind schon andere Promis wie Lionel Messi, Kevin Durant und Kit Harington in COD aufgetreten. Minaj wird jetzt „Call of Duty’s allererster weiblicher Operator mit eigenem Namen“, so der Entwickler.

„Call of Duty“ und Nicki Minaj mit großer Promo

„Die Spielzeit ist vorbei, dies ist nicht ‚Chill Nicki‘; dies ist Red Ruby Da Sleeze“, fügt der Hersteller hinzu und bezieht sich damit auf einen Track und das zugehörige Video von Minaj, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden. Wie in solchen Fällen üblich, erhoffen sich beide Parteien den größtmöglichen Promo-Effekt.

Die prominente Musikerin wird laut Activion später in Season 5 zudem mit einem eigenen Laden auftauchen, in dem es wahrscheinlich auch das oben abgebildete pinke Gewehr zu kaufen geben wird.

Minajs Auftritt wurde schon vergangenes Jahr in einem Youtube-Video mit dem Titel „Squad Up“ angekündigt, in dem auch Lil Baby, Bukayo Saka und Pete Davidson auftraten. Bis jetzt ist allerdings nicht bekannt, ob diese Leute irgendwann auch in COD auftauchen werden.

Das sind die Neuheiten der neuen „Call of Duty“-Season

Auf der Season-5-Website finden sich auch Informationen über die 9mm-ISO-Submaschine, das AN-94-Sturmgewehr und andere Waffen. COD gibt zudem auch eine Vorschau auf Multiplayer-Erweiterungen wie neue Karten für Livestock und Petrov Oil Rig.

„Warzone 2.0“ fügt unterdessen neue Schauplätze wie das Verdansk-Stadion hinzu. Season 5 wird außerdem eine Enthüllung des kommenden „Call of Duty 2023“ („Call of Duty: Modern Warfare 3“) beinhalten.

„Call of Duty: Modern Warfare II“ und „Call of Duty: Warzone“ werden am 2. August auf allen Plattformen veröffentlicht.

