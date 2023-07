Call of Duty: Hacker:innen schleusen Malware ins Spiel, die sich selbst verbreitet

Multiplayer nach Malware-Befall offline genommen

Hacker:innen haben auf Steam „Call of Duty: Modern Warfare 2” mit einer Malware infiziert, die sich selbst verbreiten soll. Betroffen ist die Multiplayer-Version des Ego-Shooters aus dem Jahr 2009 auf der Spieleplattform.

Der offizielle Twitter-Account „Call of Duty Updates” hat jetzt bekannt gegeben, dass der Multiplayer des alten Spiels offline genommen wurde. Man gehe „Meldungen über ein Problem nach”, heißt es im Tweet des Accounts, der unter anderem für Probleme bei Live-Spielen zuständig ist.

📢 Multiplayer for Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) on Steam was brought offline while we investigate reports of an issue. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 26, 2023

Die erwähnten Meldungen sind schon seit ziemlich genau einem Monat bekannt. Am 26. Juni warnte erstmals ein:e User:in im Steam-Forum des Spiels vor einem Trojaner. „Vergewissert euch, dass ihr einen Virenscanner nutzt, bevor ihr dieses Spiel spielt”, schrieb er/sie. Die Angreifer sollen über ”gehackte Lobbys” attackieren.

Details im Code weisen auf Computerwurm hin

Laut den Analysen der Malware durch andere User:innen soll der Virus Bugs in dem Game nutzen, um sich auf alle Spieler:innen zu verbreiten, die der gehackten Lobby beitreten. Eine Reihe von Textzeichen weise laut einem:r Nutzer:in darauf hin, dass es sich um einen Wurm handelt. Ein Schadprogramm also, dass sich von selbst verbreitet. Gegenüber „Techcrunch” soll ein anonymer Insider aus der Gaming-Industrie bestätigt haben, dass die Zeichen im Code auf einen Wurm hindeuten.

Warum ausgerechnet „Call of Duty: Modern Warfare 2”?

„Es sieht so aus, als ob dieses Zeug extra für COD MW2 programmiert wurde”, stellt ein:e Nutzer:in in der Steam-Community fest. Dann stellt sich die Frage, warum jetzt, und warum ausgerechnet „Call of Duty: Modern Warfare 2”. Das Spiel erschien schließlich bereits 2009 – und sollte nicht verwechselt werden mit dem fast namensgleichen, 2022 veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare II”. Auf Steam hat der 14 Jahre alte Ego-Shooter aber immerhin noch eine stabile Spielerzahl von gut 600 Personen.

Vor zwei Jahren wurde ein deutlich aktuelles Spiel aus der „Call of Duty”-Reihe Opfer von Hackern. Ein in diversen Foren beworbener Cheat zu „Call of Duty:Warzone” (2020) entpuppte sich als Malware, die Fremdpersonen Zugriff auf den Rechner der Cheat-User:innen erlaubte. Sie konnte noch gewichtigere Schadsoftware herunterladen.

