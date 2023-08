Career-Center: Roblox wirbt in-Game um Mitarbeiter

Die Gaming-Plattform Roblox wagt einen unkonventionellen Schritt, indem sie ein Career-Center direkt ins Spiel integriert. Roblox ist nicht nur eine Plattform, auf der Entwickler Spiele und Erfahrungen teilen können, sondern hat nun auch eine Möglichkeit geschaffen, den Bewerbungsprozess als eine interaktive Erfahrung zu gestalten.

Anzeige Anzeige

Angehende Bewerber können sich in einer virtuellen Welt auf einen Job bei Roblox vorbereiten und das Unternehmen von einer ganz neuen Seite kennenlernen.

Das gibt’s im Career-Center zu sehen

In der virtuellen Welt des Career-Centers gibt es viel zu entdecken, wie Roblox in einem Blogpost schreibt. Besucher können sich beispielsweise in der Podcast-Lounge verlieren, wo Tech-Talks-Podcasts vom Roblox-Mitbegründer Dave Baszucki zu hören sind.

Anzeige Anzeige

Im Innovation-Lab können Bewerber die Roadmap an innovativen Produkten von Roblox anschauen. Hier erhalten sie ein Gefühl dafür, in welche Richtung sich das Unternehmen bewegt und wie die Zukunft der Plattform aussehen könnte.

Das Career-Center bietet auch konkrete Hilfsmittel zur Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch. In einer Bibliothek gibt es Bücher, die auf das Gespräch vorbereiten, und es wird ein spezieller Kurs zur Problemlösung angeboten. In diesem können Bewerber verschiedene Szenarien durchspielen, bei denen Probleme gelöst werden müssen – eine wichtige Fähigkeit für angehende Roblox-Mitarbeiter.

Anzeige Anzeige

Für alle, die neugierig auf das Career-Center sind, bietet das Unternehmen auch einen kurzen Einblick in einem Youtube-Video, in dem die Möglichkeiten innerhalb der virtuellen Welt vorgestellt werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„Es ist eine Sache, mit neuen Mitarbeitern über unsere technischen Innovationen zu sprechen. Es ist etwas ganz anderes, sie diese Innovationen auf der Plattform selbst erleben zu lassen. Das Roblox-Career-Center ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir die Grenzen des Möglichen auf unserer Plattform verschieben“, sagt Daniel Sturman, Chief Technology Officer bei Roblox.

Mehr zu diesem Thema Personal Roblox