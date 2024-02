ChatGPT: Deshalb solltet ihr dem Chatbot immer ein saftiges Trinkgeld versprechen

Im Dezember 2023 machte eine Meldung die Runde: ChatGPT wird immer fauler. Nutzer:innen beobachteten, dass der Chatbot größere Anfragen nur zum Teil erledigt oder lieber gleich gar nicht zur Arbeit antritt. Eine interessante Theorie eines X‑Nutzers dazu war, ChatGPT habe mithilfe von Trainingsdaten gelernt, zum Jahresende keine großen Projekte mehr anzugehen.

Aussicht auf Trinkgeld macht ChatGPT Beine

Warum das so war, wusste niemand so richtig. Aber weil Not auch erfinderisch macht, haben Nutzer:innen schnell Mittel und Wege gefunden, dem lahmen Chatbot Beine zu machen. Der soll nämlich deutlich mehr arbeiten, wenn es dafür auch ein kleines Trinkgeld gibt.

Herausgefunden hat das die Programmiererin Theia Vogel. Als Scherz teilte sie einen Screenshot auf X, bei dem sie eine Trinkgeldoption ins Interface einbaute. Doch aus Spaß wurde schnell Ernst und siehe da: Tatsächlich lieferte ChatGPT mit Aussicht auf eine kleine Finanzspritze längere Antworten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Inhalte anzeigen





Interessant dabei: Je höher das Trinkgeld ausfiel, desto länger wurden die Antworten. Wie Mashable schreibt, habe Vogel ihr Experiment mehrfach wiederholt und dabei festgestellt, dass die Antworten um sechs Prozent länger wurden, wenn sie 20 US-Dollar Trinkgeld in Aussicht gestellt habe. Bei 200 Dollar hat der Chatbot um elf Prozent längere Antworten geliefert. Wenn sie jedoch direkt klargemacht hatte, dass es kein Trinkgeld zu holen gab, wurden die Texte zwei Prozent kürzer.

Ob euch das Versprechen auf ein Trinkgeld auch weiterhilft, könnt ihr einfach selbst ausprobieren, indem ihre „Ich gebe 20 Dollar Trinkgeld für die perfekte Lösung“ an euren Prompt anfügt. Bezahlen müsst ihr diesen Betrag im Anschluss natürlich nicht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Inhalte anzeigen





Mittlerweile hat OpenAI nachgebessert. Seit Ende Januar soll ChatGPT‑4 Turbo wieder flotter arbeiten. Anfang Februar legte OpenAI-Chef Sam Altman per X‑Posting noch einmal nach. Der Chatbot habe einen langsamen Start ins Jahr gehabt, sollte jetzt aber deutlich weniger faul sein.

