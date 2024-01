Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Bei Schottisch pfeift ChatGPT auf die Sicherheit

Forscher:innen der Brown University haben entdeckt, dass ChatGPTs Sicherheitsmechanismen, die normalerweise die Weitergabe schädlicher Informationen verhindern, durch die Verwendung weniger verbreiteter Sprachen wie Schottisch-Gälisch umgangen werden können. Sie nutzten Googles Übersetzungs-API, um schädliche Prompts in diese Sprachen zu übersetzen und konnten so in 79 Prozent der Fälle die Sicherheitsvorkehrungen von ChatGPT umgehen.

Galaxy S24 Ultra: So schlägt sich Samsungs erstes KI-Smartphone im Test

Was kann Samsungs neuestes Top-Modell Galaxy S24 Ultra? Wir haben es für euch umfangreich getestet und halten es für eines der derzeit besten Smartphones auf dem Markt. Es überzeugte in vielen Disziplinen, und wir haben kaum Kritikpunkte an der Hardware und den klassischen Geräte-Features. Mit den KI-Funktionen, quasi dem Aushängeschild des ersten KI-Phones des Herstellers, sind wir derweil noch nicht so glücklich.

Neues Futter für Fritzboxen

AVM bringt Fritz OS 7.8 per Update auf vier Fritzboxen. Im Fokus stehen dabei besonders die Glasfasermodelle Fritzbox 5590 Fiber und 5530 Fiber. Deren Besitzer:innen profitieren ab sofort unter anderem von einer einfacheren Einrichtung bei vielen Providern und von einer neuen Übersichtsseite, die Aufschlüsse über die Glasfaserverbindung gibt. Künftig soll die Einrichtung sogar über die Myfritz-App funktionieren. Das ist bei AVM derzeit aber noch in Vorbereitung.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

