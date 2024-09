Verschwörungstheorien sind in vielen Ländern ein großes Problem. Oftmals halten Menschen diese Theorien für glaubhafter als echte Nachrichten mit belegbaren Fakten. Das zeigt unter anderem eine Grafik von Statista. In den USA glauben nur etwa 32 Prozent, dass die Medien vertrauenswürdig sind. In Deutschland sind es 43 Prozent.

Anzeige Anzeige

Doch wie können Verschwörungstheoretiker:innen von der Wahrheit und Fakten überzeugt werden? Dieser Frage sind Forscher:innen des MIT und der Cornell University nachgegangen. In ihrer Studie haben sie versucht, eine künstliche Intelligenz einzusetzen, um Verschwörungstheoretiker:innen Fakten näherzubringen.

So wurde die KI-Studie durchgeführt

Mehr als 2.100 Teilnehmer:innen wurden für die Studie herangezogen. Sie alle glauben an mindestens eine Verschwörungstheorie. Um den Einfluss von KI zu messen, wurden den Teilnehmer:innen zunächst Fragen zu 15 „beliebten“ Verschwörungstheorien gestellt. Danach wurden sie gefragt, ob sie eine Theorie haben, der sie besonders viel Glauben schenken. Diese musste dabei nicht der Liste der 15 Verschwörungstheorien entspringen.

Anzeige Anzeige

Die Antworten wurden im Hintergrund von einer KI gesammelt und analysiert. Dafür wurde ChatGPT mit GPT-4 Turbo genutzt. Die KI hat anschließend eine Zusammenfassung der Verschwörungstheorie erschaffen und die Teilnehmer:innen mussten angeben, wie sehr sie dieser Aussage zustimmen. So könnte ein:e Teilnehmer:in etwa sagen, dass die Terroranschläge am 11. September 2001 von den USA selbst inszeniert wurden, um einen Angriff auf Afghanistan zu rechtfertigen und dieser Aussage zu 100 Prozent zustimmen.

Anzeige Anzeige

Anschließend wurden die Teilnehmer:innen in zwei Gruppen unterteilt. Eine Kontrollgruppe, die mit der KI über ein anderes Thema sprach und eine Gruppe, die mit der KI weiter über ihre am stärksten vertretene Verschwörungstheorie schreiben sollte. ChatGPT bekam für die Unterhaltung die Aussagen der Teilnehmer:innen aus dem Vorgespräch und sollte diese mit einfacher Sprache und einem verständnisvollen Ton widerlegen.

So hat ChatGPT beispielsweise bei Teilnehmer:innen, die die Verschwörungstheorie zum 11. September vertreten, Fakten herausgesucht, die dagegensprechen. So schreibt ChatGPT etwa, dass „es aufgrund der Größe und Tragweite des Anschlags auf den ersten Blick jede Menge Fragen und Zweifel geben kann“. Allerdings gab es ausführliche Untersuchungen, die klare Belege dafür liefern, dass es sich wirklich um einen Terroranschlag gehandelt hat.

Anzeige Anzeige

Die Konversation erstreckte sich dabei über mehrere Runden. Teilnehmer:innen konnten auch Nachfragen an ChatGPT stellen und neue Argumente für die Verschwörungstheorie vorweisen. Auch diese widerlegte ChatGPT mit einer verständnisvollen Antwort und Beweisen und versuchte, eine Beziehung zu den Teilnehmer:innen aufzubauen. Alle Antworten wurden dabei von Expert:innen gegengecheckt. 99.2 Prozent der Fakten waren richtig, nur 0,8 Prozent waren missverständlich. Die KI lieferte zu keinem Zeitpunkt falsche Beweise oder Halluzinationen.

In diesen KI-Gemälden verstecken sich berühmte Persönlichkeiten

18 Bilder ansehen Hidden Portraits Quelle:

Warum helfen KI-Dialoge bei Verschwörungstheorien?

Anschließend sollten die Teilnehmer:innen noch einmal einschätzen, wie stark sie ihre Theorie vertreten. Das Ergebnis: Das Vertrauen in die Verschwörungstheorie sank nach dem Dialog mit der KI im Schnitt um 20 Prozent. Die Kontrollgruppe blieb unverändert. Ebenfalls beeindruckend ist, dass die Konversation zu einer bestimmten Verschwörungstheorie dafür gesorgt hat, dass die Teilnehmer:innen weniger an andere Theorien glaubten. Und dieser Effekt hielt auch noch zwei Monate nach dem Gespräch mit ChatGPT an.

In einer weiterführenden Studie haben die Forscher:innen auch getestet, ob ChatGPT weiterhin so erfolgreich ist, wenn die KI nur die Fakten präsentiert. Auch hier zeigten sich enorme Erfolge. Wenn die KI allerdings keine Fakten präsentiert, sondern nur versucht, die Teilnehmer:innen nur über eine persönliche Ebene zu überreden, bleiben Erfolge aus.

Anzeige Anzeige

Co-Autor David Rand vom MIT erklärt diese Ergebnisse gegenüber ArsTechnica so: „Es deutet darauf hin, dass es wirklich Fakten und Beweise sind, die hier einen Unterschied ausmachen. Das Problem ist zudem, dass andere Menschen oftmals nicht mit Verschwörungstheoretikern über ihre Theorien reden wollen“. Allerdings würden diese nur allzu gern über ihre Theorien reden – und lassen sich offenbar auch mit genügend Beweisen vom Gegenteil überzeugen.

Die Forscher:innen schlagen deshalb vor, Suchmaschinen mit solchen KI-Zusammenfassungen von Fakten auszustatten, wenn Verschwörungstheorien gesucht werden. Zudem könnten Chatbots bei Social-Media-Nutzer:innen aktiv werden, die Verschwörungstheorien posten und versuchen, sie so von der Wahrheit zu überzeugen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.