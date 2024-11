Umfrage zeigt: Jeder Fünfte plaudert lieber mit ChatGPT anstatt mit Kollegen

Maschinen braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Maschinen. Einer Umfrage von Indeed nach zu urteilen, gilt das Mantra in Zeiten künstlicher Intelligenz offenbar mehr denn je. Demnach arbeitet schon jetzt jeder fünfte Befragte lieber mit einer KI als mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Die Umfrage wurde unter 500 deutschen Anwenderinnen und Anwendern generativer KI wie ChatGPT durchgeführt.

ChatGPT kompetenter wahrgenommen als die Kollegen

Die Befragung kommt zu dem Schluss, dass KI das Potenzial in sich trägt, den Austausch und das Miteinander am Arbeitsplatz deutlich zu verringern. 19 Prozent der Befragten arbeiten lieber mit einem KI-Assistenten als mit Team-Mitgliedern zusammen. Bei 28 Prozent hält es sich die Waage. 53 Prozent der Anwenderinnen und Anwender bevorzugen eindeutig weiterhin die Kollaboration im Team gegenüber ChatGPT oder Ähnliches.

Interessant ist, dass viele Menschen offenbar sogar das direkte Gespräch mit dem KI-Assistenten suchen: Jeder Fünfte gibt zu Protokoll, dass sie oder er schon einmal mit einer KI ein zwangloses Gespräch geführt hat, anstatt mit Kolleginnen und Kollegen über dem Schreibtisch hinweg oder in der Kaffeeküche zu plaudern. Die hohe Bereitschaft könnte darauf fußen, dass sie generative KI für klügere Gesprächspartner halten.

Immerhin 25 Prozent der Befragten halten KI-Anwendungen wie ChatGPT für kompetenter als die eigenen Kolleginnen und Kollegen. Weitere 29 Prozent sehen KI fachlich immerhin auf Augenhöhe mit den erfahrenen Team-Mitgliedern. Nicht wenige Menschen, die einem KI-Chatbot eine Frage stellen, vertraut also offenbar sehr in die Qualität der Antwort. Doch in welchen Anwendungsbereichen werden KI-Chatbots zurate gezogen?

Ein Drittel stellt berufliche Fragen lieber einer KI

36 Prozent der Befragten lassen ihre Arbeit von einer KI bewerten und verzichten somit auf menschliches Feedback. Mit 51 Prozent nutzt rund die Hälfte generative künstliche Intelligenz, um sich inspirieren zu lassen. 45 Prozent möchten Lösungsvorschläge für auftretende Arbeitsprobleme einholen. Mehr als ein Drittel stellt der Indeed-Umfrage nach der KI inhaltliche Fragen, um sich nicht an Team-Mitglieder wenden zu müssen.

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass künstliche Intelligenz zunehmend als Quelle für Rat, Anleitung und fachlichen Austausch genutzt wird. Damit übernimmt sie auch Rollen in der beruflichen Interaktion, die bisher Kolleginnen und Kollegen vorbehalten waren,“ so Stefanie Bickert, Job- und Karriere-Expertin bei Indeed. KI trägt somit großes Potenzial in sich, ein starker Sparringspartner im Joballtag zu werden.

