ChatGPT lässt euch jetzt mit dem Weihnachtsmann reden – so nutzt ihr KI-Santa

Im Rahmen der „12 Days of OpenAI“ kündigt das KI-Unternehmen in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Neuerungen für die eigenen Produkte an. Zuletzt hat OpenAI sogar das KI-Modell Sora für Nutzer:innen freigegeben. Jetzt folgt eine Neuerung für ChatGPT, die zur Weihnachtszeit passt. Denn ab sofort könnt ihr über die KI mit dem Weihnachtsmann sprechen.

KI-Santa in ChatGPT

Die neue Stimme wird euch direkt vorgeschlagen, wenn ihr ChatGPT öffnet. Ihr öffnet über das Schneeflockensymbol unten rechts die Sprachauswahl. Der KI-Weihnachtsmann trägt dort den Namen „Santa“ und wird als fröhlich und heiter von OpenAI beschrieben. Ist die Stimme des Weihnachtsmannes ausgewählt, könnt ihr über den Button unten rechts in der ChatGPT-App den Sprachmodus starten. Solltet ihr die Auswahl später nachholen wollen, findet ihr Santa in den regulären Spracheinstellungen von ChatGPT.

Zu Beginn jedes Chats bekommt ihr Glocken zu hören, die am Schlitten des Weihnachtsmannes erklingen. Wenn ihr „Hey, Santa“ zu dem KI-Weihnachtsmann sagt, begrüßt euch dieser überschwänglich und wünscht euch eine fröhliche Weihnachtszeit – allerdings auf Englisch. Doch keine Sorge: Der ChatGPT-Weihnachtsmann kann auch Deutsch. Als wir ihn nach der Begrüßung gefragt haben: „Kannst du auch Deutsch sprechen?“ antwortete er mit amerikanischem Akzent: „Natürlich kann ich dich hören! Was wünschst du dir denn dieses Jahr zu Weihnachten?“

Allerdings funktioniert das nicht immer ganz zuverlässig. Als wir den KI-Santa wenig später gefragt haben, ob er Ideen für ein Geschenk hat, antwortete die KI wieder auf Englisch. Vermutlich müsst ihr den digitalen Weihnachtsmann gelegentlich daran erinnern, dass ihr Deutsch sprecht, auch wenn er es eigentlich selbst erkennen müsste.

Bei unserem kurzen Test stand uns ChatGPT-Santa auch bei der Geschenksuche zur Seite. Ohne große Angaben zu der Person, die wir beschenken wollen, antwortete er, dass es natürlich einfacher wäre, ein Geschenk zu finden, wenn er die Vorlieben der Person besser kennen würde. Aber wir könnten nichts mit einer kuscheligen Decke falsch machen, unter die sich die Person in kalten Wintertagen einkuscheln kann. Und auch ein Buch, das unsere:n Beschenkte:n in ferne und fantasievolle Welten versetzt, ist laut dem KI-Weihnachtsmann immer eine gute Wahl.

Ihr könnt die neue Stimme von ChatGPT ab sofort selbst ausprobieren. Eine Einschränkung ist zunächst, dass die Gespräche nicht in eurer Chat-Historie auftauchen. Sie verschwinden, sobald ihr das Gespräch schließt. So wird verhindert, dass neugierige Augen eure vertraulichen Gespräche über Geschenke erspähen können. Zudem wird KI-Santa nicht ewig in ChatGPT verweilen. Die Stimme soll Anfang Januar wieder entfernt werden. Schließlich muss sich auch der KI-Santa mal eine Auszeit gönnen, bis die nächste Weihnachtszeit ansteht.

